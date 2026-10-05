Sénégal: Reproduction et embouche ovine - Le Fonstab injecte plus de 500 millions de FCFA à Kaolack

Le ministre chargé de l'Élevage, Ousmane Diagne, a présidé, samedi 03 octobre 2026 à Kaolack, une cérémonie de remise de chèques de financement et d'attestations de formation aux bénéficiaires du programme de reproduction et d'embouche ovine. Plus de 500 millions de francs CFA ont été mobilisés au profit de coopératives et de groupements d'intérêt économique (GIE).

Portée par le Fonds d'appui à la stabulation (Fonstab), en partenariat avec l'Office national de formation professionnelle (ONFP) et Heifer International, l'initiative vise à renforcer la production ovine et les capacités des acteurs. Les financements sont destinés à soutenir le développement des activités des bénéficiaires. « Derrière ces attestations et ces financements, il y a des hommes et des femmes aptes à se prendre en charge. Cette démarche s'inscrit dans la dynamique de renforcer la production nationale et d'intensifier la modernisation de l'élevage », a déclaré l'administratrice générale du Fonstab, Mme Diouf, née Fatou Diop Bakhoum.

Selon elle, le Fonstab compte à ce jour 5 549 projets financés, pour un montant global de 21,4 milliards de francs CFA. Le programme a également permis de renforcer les capacités de 750 bénéficiaires. Les formations ont notamment porté sur la reproduction et l'embouche ovine, la gestion des exploitations et l'alimentation animale. Le dispositif repose sur trois leviers, à savoir la formation, le financement et le suivi. Il met également l'accent sur les cultures fourragères, la santé animale et la commercialisation.

Le ministre chargé de l'Élevage a salué cette initiative, estimant qu'elle permettra d'accroître la production nationale, d'améliorer les revenus des éleveurs et de mieux valoriser les ressources.

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Ousmane Diagne a invité les bénéficiaires à respecter leurs engagements, notamment en matière de remboursement. « Chaque projet réussi, chaque financement remboursé permettra à d'autres jeunes, d'autres femmes et d'autres coopératives d'accéder, à leur tour, à ce dispositif », a-t-il souligné.