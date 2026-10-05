Sénégal: Kaolack - L'effondrement d'un bâtiment fait un mort et trois blessés

4 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mamadou THIAM

Un bâtiment R+2, dans un état de délabrement avancé et servant à l'enseignement coranique, s'est partiellement effondré dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 octobre 2026, au quartier Tabangoy, à Kaolack. Le bilan fait état d'un mort et de trois blessés légers.

Le drame s'est produit peu avant minuit, à hauteur de la mosquée Oustaz Dièye. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont immédiatement rendus sur les lieux. À leur arrivée, ils ont constaté l'effondrement partiel d'un bâtiment R+2 à usage d'enseignement coranique. Trois personnes légèrement blessées ont été prises en charge avant d'être évacuées à l'hôpital régional de Kaolack. Une quatrième personne, le maître coranique, était portée disparue et se trouvait sous les décombres.

Pour retrouver la victime, d'importants moyens ont été mobilisés. « Nous avons engagé des moyens du génie militaire et de la délégation départementale du cadre de vie pour l'extraction des décombres et la recherche de la personne portée disparue qui, malheureusement, est décédée », a renseigné le lieutenant-colonel Erasme Sambou, commandant du Groupement d'incendie et de secours (GIS) n°3.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le commandant Sambou, l'opération a mobilisé 43 gradés et sapeurs-pompiers ainsi que 11 éléments du génie militaire. Plusieurs moyens matériels ont également été engagés, notamment deux ambulances, un fourgon, un véhicule de secours routier et un véhicule de sauvetage-déblaiement venu de Dakar.

Face à la récurrence de tels incidents, le commandant Sambou a lancé un appel aux autorités pour que des mesures soient prises contre les bâtiments menaçant ruine dans la capitale du Saloum. « C'est la énième fois que nous rencontrons ce genre de cas à Kaolack. Il y a beaucoup de bâtiments qui menacent ruine. Je pense qu'il faut que des dispositions soient prises pour que de telles situations n'arrivent plus », a-t-il indiqué.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.