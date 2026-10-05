Sénégal: Kaolack - L'effondrement d'un bâtiment fait un mort et trois blessés

Un bâtiment R+2, dans un état de délabrement avancé et servant à l'enseignement coranique, s'est partiellement effondré dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 octobre 2026, au quartier Tabangoy, à Kaolack. Le bilan fait état d'un mort et de trois blessés légers.

Le drame s'est produit peu avant minuit, à hauteur de la mosquée Oustaz Dièye. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont immédiatement rendus sur les lieux. À leur arrivée, ils ont constaté l'effondrement partiel d'un bâtiment R+2 à usage d'enseignement coranique. Trois personnes légèrement blessées ont été prises en charge avant d'être évacuées à l'hôpital régional de Kaolack. Une quatrième personne, le maître coranique, était portée disparue et se trouvait sous les décombres.

Pour retrouver la victime, d'importants moyens ont été mobilisés. « Nous avons engagé des moyens du génie militaire et de la délégation départementale du cadre de vie pour l'extraction des décombres et la recherche de la personne portée disparue qui, malheureusement, est décédée », a renseigné le lieutenant-colonel Erasme Sambou, commandant du Groupement d'incendie et de secours (GIS) n°3.

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Selon le commandant Sambou, l'opération a mobilisé 43 gradés et sapeurs-pompiers ainsi que 11 éléments du génie militaire. Plusieurs moyens matériels ont également été engagés, notamment deux ambulances, un fourgon, un véhicule de secours routier et un véhicule de sauvetage-déblaiement venu de Dakar.

Face à la récurrence de tels incidents, le commandant Sambou a lancé un appel aux autorités pour que des mesures soient prises contre les bâtiments menaçant ruine dans la capitale du Saloum. « C'est la énième fois que nous rencontrons ce genre de cas à Kaolack. Il y a beaucoup de bâtiments qui menacent ruine. Je pense qu'il faut que des dispositions soient prises pour que de telles situations n'arrivent plus », a-t-il indiqué.