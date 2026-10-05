Afrique de l'Ouest: La réitération solennelle de Guterres - Le Plan d'autonomie marocain comme base évidente des négociations

Le nouveau rapport du Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, sur le Sahara marocain met particulièrement en évidence la centralité du Plan d'autonomie proposé par le Maroc dans le processus politique relancé à la suite de l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité en 2025.

Le rapport confirme que l'initiative marocaine constitue désormais la base des discussions engagées entre les parties, dans le cadre de trois cycles de négociations directes tenus au cours des premiers mois de 2026, avec la participation du Maroc, de l'Algérie, de la Mauritanie et du polisario sous la supervision conjointe des Nations unies et des Etats-Unis.

Il s'agit d'un rapport daté du 1er octobre 2026, portant la référence S/2026/781. C'est le premier rapport du Secrétaire général sur le Sahara depuis l'adoption de la résolution 2797, dans un contexte marqué par la relance des contacts politiques directs entre les parties. Guterres indique que la situation au Sahara marocain est restée caractérisée par des tensions et des affrontements de faible intensité entre le Maroc et le polisario soutenu par la junte militaire algérienne. Toutefois, l'adoption de la résolution 2797 a donné un nouvel élan au processus politique conduit par l'Envoyé personnel du Secrétaire général, Staffan de Mistura.

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Le rapport souligne que le premier trimestre de 2026 a été marqué par trois cycles de négociations directes, pour la première fois depuis près de sept ans. Il considère cette évolution comme importante dans la recherche d'un règlement politique au conflit. Le Maroc a notamment élaboré une version élargie de son Plan d'autonomie de 2007, intitulée «Projet de statut d'autonomie», qui a été communiquée en janvier 2026 à l'Envoyé de l'ONU et aux Etats-Unis, en leur qualité de coprésidents des négociations, ainsi qu'à l'Algérie, à la Mauritanie et au polisario.

Selon le rapport, le document marocain n'a pas été rendu public, car il a été conçu pour servir de base aux négociations et non comme un accord définitif.

Selon le rapport, de Mistura a relancé au début de 2026 les négociations directes aux côtés des Etats-Unis. Il a présidé trois cycles avec le représentant permanent des Etats-Unis auprès des Nations unies, Michael Waltz, avec la participation de hauts responsables américains. Le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie y étaient représentés par leurs ministres des Affaires étrangères, tandis que le polisario était représenté par son soi-disant responsable de ces soi-disant affaires étrangères.

Le rapport affirme que les discussions avaient pour objectif de parvenir à une solution politique juste, durable et acceptable par les parties, avec la proposition marocaine d'autonomie comme base des discussions, conformément à la résolution 2797 du Conseil de sécurité.

Le rapport révèle que les participants ont examiné la possibilité de créer un conseil de transition chargé de gérer un certain nombre de processus durant la période transitoire, tout en constituant un cadre propice pour négocier les détails du règlement politique.

Par ailleurs, dans ses conclusions et recommandations, Guterres considère que la reprise des contacts directs entre les parties, pour la première fois depuis près de sept ans, constitue une évolution encourageante. Il les appelle à saisir cette occasion pour progresser vers une solution politique.

Le Secrétaire général appelle spécifiquement à engager des négociations coordonnées et menées de bonne foi, sous la supervision de son Envoyé personnel, afin d'examiner la possibilité d'établir une «véritable autonomie» au Sahara marocain. Il reprend ainsi la formulation de la résolution 2797 du Conseil de sécurité, qui considère que cette option «pourrait représenter l'issue la plus réalisable ».

Parmi les mesures proposées par le rapport pour instaurer la confiance figure une initiative permettant aux Sahraouis séquestrés dans les camps de Tindouf d'effectuer des visites individuelles et volontaires à Laâyoune et Dakhla. Selon le rapport, cette proposition vise à leur permettre de constater de visu la situation dans la région et de prendre connaissance des détails de l'initiative marocaine d'autonomie.

De Mistura a présenté cette initiative, en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, au polisario en septembre, via une lettre également signée par le représentant permanent des Etats-Unis auprès des Nations unies. Le rapport indique que, dans sa réponse datée du 14 septembre, le polisario s'est dit disposé à coopérer avec le HCR afin de faciliter la mise en oeuvre de cette initiative.

Sur le terrain, le rapport qualifie la poursuite d'affrontements de « faible intensité ». Il révèle que la MINURSO a reçu des informations faisant état de tirs des pantins polisariens en direction d'unités de l'armée marocaine près du mur de défense marocain, ainsi que d'autres concernant des frappes de drones menées par l'armée marocaine à l'est dudit mur.

Le rapport souligne que l'armée marocaine a signalé à la MINURSO 129 incidents de tirs à l'ouest du mur durant la période couverte par le rapport, précisant que la plupart des sites d'impact des projectiles n'ont pas pu être localisés ou atteints.

Guterres appelle à mettre fin à ce qu'il qualifie d'«hostilités» et à éviter toute mesure susceptible de compromettre les chances d'un règlement politique. Il considère que le maintien de la MINURSO demeure nécessaire pour prévenir l'escalade, surveiller les incidents et maintenir les contacts avec les parties.

Le Secrétaire général recommande au Conseil de sécurité de proroger d'une année supplémentaire le mandat de la MINURSO, jusqu'au 31 octobre 2027, en tenant compte de l'évolution du processus politique.

Guterres avertit enfin que l'absence de la MINURSO augmenterait fortement les risques d'une escalade militaire, dont les conséquences pourraient s'étendre à une région que le rapport décrit comme déjà particulièrement fragile.