Soudan: Le gouverneur de Kassala reçoit l'ambassadeur italien

Le gouverneur par intérim de l'État de Kassala et ministre des Finances, Mosa Mohamed Ouchik a reçu dimanche l'ambassadeur d'Italie au Soudan, Silvio Mignano, pour évaluer l'impact des projets de développement italiens dans la région.

Les discussions ont porté sur les mécanismes de réussite des programmes financés par Rome à Kassala, ciblant les secteurs prioritaires de la santé, de la sécurité alimentaire, de l'éducation et de l'agriculture.

L'ambassadeur italien a réaffirmé l'ambition de son pays de pérenniser et de développer ces initiatives, initiées par la présidence du Conseil italien pour soutenir le développement humain au Soudan.

Le gouverneur par intérim a salué l'excellence des relations bilatérales et l'impact direct de l'aide italienne. Il a particulièrement mis en avant le soutien apporté au pôle médical de la Citadelle de Kassala (Qala'at Kassala), ainsi que les interventions menées sur le terrain par l'Association italienne pour la coopération entre les peuples (Associazione Italiana per la Solidarietà entre i Popoli).

M. Ouchik a conclu en plaidant pour un renforcement de la coordination afin d'étendre ce partenariat stratégique aux projets d'infrastructures locales.