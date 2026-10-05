Soudan: Minnawi réaffirme l'unité du pays et rejette toute partition du Darfour

Le gouverneur du Darfour, Minni Arko Minnawi a affirmé avoir porté la voix des Soudanais devant la communauté internationale lors de l'Assemblée générale de l'ONU, soulignant l'unité du Soudan et rejetant toute tentative de démantèlement du Darfour.

Dans un message publié dimanche, Minnawi a déclaré que son retour de New York avait été marqué par un accueil populaire, qu'il a présenté comme un symbole de l'unité et de la cohésion du peuple soudanais.

Il a remercié les chefs de l'administration traditionnelle, les responsables politiques et communautaires, ainsi que les jeunes et les organisations de femmes, affirmant que les positions qu'il a défendues à New York se traduiraient « sur le terrain » au Kordofan, à El-Fasher et dans l'ensemble du Darfour.