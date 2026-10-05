Soudan: Minnawi réaffirme l'unité du pays et rejette toute partition du Darfour

4 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le gouverneur du Darfour, Minni Arko Minnawi a affirmé avoir porté la voix des Soudanais devant la communauté internationale lors de l'Assemblée générale de l'ONU, soulignant l'unité du Soudan et rejetant toute tentative de démantèlement du Darfour.

Dans un message publié dimanche, Minnawi a déclaré que son retour de New York avait été marqué par un accueil populaire, qu'il a présenté comme un symbole de l'unité et de la cohésion du peuple soudanais.

Il a remercié les chefs de l'administration traditionnelle, les responsables politiques et communautaires, ainsi que les jeunes et les organisations de femmes, affirmant que les positions qu'il a défendues à New York se traduiraient « sur le terrain » au Kordofan, à El-Fasher et dans l'ensemble du Darfour.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.