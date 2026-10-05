Soudan: Al-Burhan et Al-Sissi discutent des relations bilatérales et des moyens de les renforcer

Le président du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef des forces armées soudanaises,Lit-Gen. Abdel Fattah Al-Burhan s'est entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi en marge du sommet consultatif réunissant les dirigeants du Soudan, de l'Égypte, de l'Érythrée et de la Somalie à El-Alamein.

Les deux dirigeants ont examiné l'évolution des relations bilatérales et les moyens de renforcer et d'élargir la coopération entre Khartoum et Le Caire. Ils ont également discuté de la situation au Soudan ainsi que de plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Al-Burhan a salué le soutien de l'Égypte à la souveraineté, à l'unité et à la stabilité du Soudan.

De son côté, Al-Sissi a réaffirmé le soutien de l'Égypte à l'intégrité territoriale du Soudan et à l'unité de ses institutions, ainsi que la poursuite de l'aide égyptienne au Soudan dans divers domaines.

Le président égyptien a également souligné la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale afin de servir les intérêts communs et de répondre aux aspirations des deux peuples en matière de développement et de prospérité.