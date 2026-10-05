Soudan: FSR retient 32 camions d'aide et exige de l'argent pour leur libération à El Fasher

4 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Les Forces de soutien rapide (FSR) ont détourné et bloqué 32 camions d'aide humanitaire du Programme alimentaire mondial (PAM) à El Fasher, dans le Nord-Darfur. Le convoi initial de 60 camions, entré par le poste-frontière de Tine, était destiné à ravitailler plusieurs localités menacées par la famine.

Selon Abdelbaqi Mohamed Hamed, coordinateur de l'aide humanitaire pour la région du Darfour, les FSR ont intercepté 44 camions à Kutum pour les dérouter de force vers El Fasher. Si 12 véhicules ont été relâchés après trois jours, le groupe paramilitaire retient toujours les 32 restants, exigeant d'importantes rançons financières pour leur libération.

Abdelbaqi a fermement condamné cet acte, qualifié de « crime de guerre » visant à affamer délibérément les civils et à utiliser la nourriture comme arme de guerre.

Le gouvernement régional a appelé l'ONU et la communauté internationale à exiger la libération immédiate et inconditionnelle de la cargaison.

Cette crise intervient alors que plus de 60 % de la population du Darfour dépend de l'aide internationale pour survivre face à des niveaux d'insécurité alimentaire critique.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.