Soudan: FSR retient 32 camions d'aide et exige de l'argent pour leur libération à El Fasher

Les Forces de soutien rapide (FSR) ont détourné et bloqué 32 camions d'aide humanitaire du Programme alimentaire mondial (PAM) à El Fasher, dans le Nord-Darfur. Le convoi initial de 60 camions, entré par le poste-frontière de Tine, était destiné à ravitailler plusieurs localités menacées par la famine.

Selon Abdelbaqi Mohamed Hamed, coordinateur de l'aide humanitaire pour la région du Darfour, les FSR ont intercepté 44 camions à Kutum pour les dérouter de force vers El Fasher. Si 12 véhicules ont été relâchés après trois jours, le groupe paramilitaire retient toujours les 32 restants, exigeant d'importantes rançons financières pour leur libération.

Abdelbaqi a fermement condamné cet acte, qualifié de « crime de guerre » visant à affamer délibérément les civils et à utiliser la nourriture comme arme de guerre.

Le gouvernement régional a appelé l'ONU et la communauté internationale à exiger la libération immédiate et inconditionnelle de la cargaison.

Cette crise intervient alors que plus de 60 % de la population du Darfour dépend de l'aide internationale pour survivre face à des niveaux d'insécurité alimentaire critique.