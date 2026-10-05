Cote d'Ivoire: Festival national des Jeux traditionnels 2026 - À Daloa, les jeux ont raconté et partagé la Côte d'Ivoire ludique

Pendant deux jours, les 2 et 3 octobre, la place Gbêbani de Daloa a vibré au rythme des jeux, chants et danses traditionnels. La 4e édition du Festival National des Jeux Traditionnels (FNJT) a réuni 36 délégations venues des régions et districts du pays autour du thème : « Jeux traditionnels et jeunesse : transmettre nos traditions et valeurs, rassembler les générations ». Une édition marquée par la disparition récente du Pr Emmanuel Gala Bi Tizié, dont la mémoire a été honorée.

À Daloa, le jeu n'était pas qu'un divertissement. Il était mémoire, transmission et lien entre les générations.

Pendant deux jours, la place Gbêbani s'est transformée en une vaste scène où la Côte d'Ivoire a retrouvé une partie de son patrimoine ludique.

Pour cette 4e édition du Festival National des Jeux Traditionnels, organisée par le ministère du Tourisme et des Loisirs, à travers la Direction générale des Loisirs (DGL), 36 délégations ont répondu présentes. Danses, chants, démonstrations et compétitions ont rythmé les activités, dans une ambiance de fête et de partage.

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Au-delà de la compétition, le festival a surtout permis aux jeunes de découvrir ou redécouvrir des pratiques héritées de leurs aînés. Le Guio, le Kikouri, le Kpé, le Forh et bien d'autres jeux ont ainsi retrouvé leur place dans l'espace public.

Le Cavally décroche le Prix Gala Bi Tizié

Cette édition avait une résonance particulière. Elle intervenait quelques jours seulement après la disparition du Pr Emmanuel Gala Bi Tizié, survenue le 24 septembre dernier. Universitaire, sociologue et défenseur infatigable des jeux traditionnels, il avait consacré une grande partie de son parcours à leur collecte, leur documentation et leur valorisation.

Pour perpétuer sa mémoire, le ministère du Tourisme et des Loisirs a institué le Prix Gala Bi Tizié, destiné à distinguer la région s'étant particulièrement illustrée dans la promotion des jeux traditionnels.

Pour cette première édition, le prix est revenu à la Région du Cavally, représentée par la Direction départementale de Danané. Elle a été récompensée pour son engagement en faveur de la sauvegarde, de la pratique et de la transmission de ce patrimoine.

Plus qu'une récompense, ce prix veut encourager les collectivités territoriales à devenir des acteurs de premier plan dans la préservation du patrimoine ludique ivoirien.

Quand le jeu devient une école de citoyenneté

Présidant la cérémonie officielle, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a insisté sur la portée éducative, culturelle et économique des jeux traditionnels.

« Les jeux traditionnels sont porteurs de savoirs, de valeurs et de liens entre les générations », a-t-il déclaré, estimant qu'ils constituent à la fois « un patrimoine vivant et une ressource d'avenir ».

Pour le ministre, ces pratiques peuvent contribuer à l'éducation des enfants, au développement des communautés, à la valorisation des territoires et à la création d'opportunités pour les artisans, entrepreneurs et jeunes.

« Préserver nos jeux traditionnels est une exigence de mémoire ; les valoriser est désormais un enjeu de développement », a-t-il ajouté.

Co-parrain de l'événement, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, par ailleurs président du Conseil régional du Haut-Sassandra, Mamadou Touré, a, lui aussi, placé la jeunesse au coeur de cette dynamique.

« La jeunesse est le trait d'union entre héritage et avenir », a-t-il souligné.

À travers les jeux, les jeunes apprennent le respect des règles, l'esprit d'équipe, la discipline et le sens du collectif. Autant de valeurs qui participent, selon lui, à la construction d'une société plus solidaire.

Culture et tourisme, deux faces d'un même patrimoine

Représentant la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, le directeur de cabinet, Dr Hien Sié, a souligné la complémentarité entre culture et tourisme.

Les jeux traditionnels, a-t-il relevé, constituent l'une des expressions les plus authentiques des identités territoriales. Ils peuvent ainsi contribuer à enrichir l'offre touristique et à donner davantage de visibilité aux savoir-faire locaux.

L'hommage au Pr Gala Bi Tizié a constitué l'un des moments les plus émouvants du festival. Ses collaborateurs, anciens étudiants et responsables des loisirs ont évoqué le parcours d'un homme qui aura consacré son énergie à faire connaître un patrimoine longtemps resté dans l'ombre.

428 jeux recensés depuis 2017

La Directrice générale des Loisirs, Isabelle Anoh, a rappelé les quatre axes qui structurent l'action de son institution : collecter les jeux et les savoirs associés, sauvegarder ce patrimoine, promouvoir sa pratique et moderniser ses modes de transmission.

Depuis 2017, les recherches conduites sur le terrain ont permis de recenser 428 jeux traditionnels et variantes. Cinquante clubs de jeux traditionnels ont également été créés dans des établissements scolaires.

La DGL réfléchit par ailleurs à la digitalisation de certains jeux, avec l'ambition de faire du numérique un outil de transmission plutôt qu'un facteur d'effacement des pratiques traditionnelles.

Des générations réunies autour du jeu

Le festival avait été officiellement lancé la veille par le secrétaire général de préfecture de Daloa, Yaya Bamba, représentant le préfet de région.

Dans l'arène, les générations se sont ensuite côtoyées. Les anciens expliquaient les règles. Les jeunes observaient, reproduisaient les gestes et apprenaient. Les compétitions mettaient en évidence la maîtrise, la patience et l'intelligence des joueurs.

Dans les tribunes, les applaudissements accompagnaient les chants des délégations et les battements des tambours.

À Daloa, le jeu a ainsi dépassé le simple cadre de la compétition. Il a rapproché les territoires et rappelé que le patrimoine ne se conserve pas seulement dans les livres ou les musées. Il se transmet aussi par le geste, la parole et la pratique.

Rendez-vous en 2027

Au terme de cette 4e édition, Siandou Fofana a annoncé une nouvelle étape : l'organisation, en 2027, d'un Colloque international sur le patrimoine ludique africain.

Chercheurs, institutions culturelles, acteurs du tourisme, experts du numérique, collectivités territoriales et détenteurs de savoirs traditionnels devraient être associés à cette rencontre.

Une manière de donner une dimension continentale à une conviction désormais affichée : les jeux traditionnels ne sont pas les vestiges d'un passé révolu. Ils constituent un patrimoine vivant, capable de parler à la jeunesse et de contribuer au rayonnement culturel des territoires.

À Daloa, pendant deux jours, ils ont surtout rappelé une chose : tant que les enfants continueront d'apprendre auprès de leurs aînés, le patrimoine ludique ivoirien continuera de vivre.