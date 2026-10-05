Ile Maurice: L'appel à candidatures pour prendre la tête de la sécurité d'État clarifie le profil du poste

Un avis officiel émanant de la Disciplined Forces Service Commission (DFSC) offre un éclairage captivant sur les rouages internes de la sécurité d'État à Maurice. La note circulaire définit avec précision les modalités d'attribution pour le poste hautement stratégique de directeur général (DG) du National Security Service (NSS).

Ce document rappelle à quel point la rigueur administrative et l'exigence de confidentialité entourent la sélection des dirigeants des services de renseignement nationaux. Il intervient alors que le NSS connaît une période de transition. À la mi-septembre, le Deputy Commissioner of Police Mohunlall Madhow, qui dirigeait l'organisme, a été affecté à d'autres fonctions ; l'intérim est depuis assuré par son numéro deux, le surintendant Rajeshwar Ramsawock.

L'accès à la direction du NSS ne s'improvise pas et demeure strictement circonscrit au sérail policier. Les prétendants doivent obligatoirement appartenir à la Mauritius Police Force et occuper au minimum le rang de surintendant de police. Au-delà du grade, l'institution exige un niveau de confiance en matière de sécurité extrêmement élevé ainsi qu'une loyauté sans faille envers l'État. Une expérience confirmée dans le domaine du renseignement constitue, par ailleurs, un avantage déterminant pour espérer décrocher ce poste à haute responsabilité.

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Sur le plan opérationnel, le numéro deux du NSS se retrouve lui aussi directement connecté au sommet de l'appareil d'État. Sa mission principale consiste à épauler le DG dans la conduite des opérations du NSS en stricte conformité avec les directives édictées par le bureau du Premier ministre (PMO). L'officier retenu est ainsi comptable de ses actions devant le chef du gouvernement et le responsable du ministère des Affaires intérieures du PMO, tout en étant amené à exécuter toute tâche spécifique liée à la sécurité nationale qui lui serait confiée.

Sur le plan administratif, le poste de DG s'accompagne d'une grille salariale, qui va au-delà de Rs 100 000, assortie des compensations d'usage. Les candidatures éligibles peuvent être soumises en ligne sur https://psc.govmu.org, où les formulaires sont également disponibles. Les candidats peuvent aussi postuler électroniquement au Help Desk de la PSC à Forest Side, de 9 h à 15 h 30 en semaine et jusqu'à la clôture à 15 h le mercredi 14 octobre. Ceux qui ne postulent pas en ligne peuvent déposer les formulaires DFSC Form 7 aux guichets du ministère de la Fonction publique, de la PSC à Foret-Side ou du Chief Commissioner's Office à Rodrigues dans les mêmes délais.