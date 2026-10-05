Installé ce vendredi 10 octobre à Baraka-Mission, au cours d'un culte solennel présidé par le Comité des Sages mis en place par le Ministère de l'Intérieur, le Pasteur Thierry Ndong Nang est désormais chargé de conduire l'EEG vers un Synode apaisé.

C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour l'Église Évangélique du Gabon (EEG). Au terme de plusieurs mois de crise, le Comité des Sages et les Facilitateurs, mandatés par le Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, en charge des Cultes, ont procédé ce 10 octobre 2025 à Baraka-Mission, siège historique de l'Église, à l'installation solennelle de l'Administration Provisoire.

À sa tête, le Pasteur Thierry Ndong Nang, désigné président de cette administration provisoire

Une installation placée sous le signe de l'humilité, de la réconciliation et de la rupture avec toute logique de pouvoir.

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"Nous ne sommes pas ici pour prendre le pouvoir, mais pour servir"

Prenant la parole juste après son installation, le nouveau président de l'administration provisoire a livré une allocution empreinte d'une profonde émotion.

"C'est avec une profonde émotion et une grande surprise que je me tiens devant vous en ce moment. Oui les voies de Dieu sont vraiment insondables."

"En recevant la lourde mission que l'Église vient de nous confier, au nom de toute l'administration provisoire qui vient d'être installée, notre première parole est une parole de gratitude."

Gratitude d'abord envers Dieu "qui n'abandonne pas son Église", puis envers tous les artisans de cette sortie de crise : le Comité des Sages, les facilitateurs, les quatre Régions synodales, les oeuvres d'évangélisation, les pasteurs, le peuple de Dieu, ainsi que le Gouvernement de la République "qui veille", les Églises soeurs et les partenaires internationaux.

Le Pasteur Ndong Nang a tenu à fixer immédiatement le cap et dissiper tout malentendu : "Nous recevons notre charge, je veux dire notre service, avec humilité et crainte de Dieu, sous le souffle de notre déclaration de foi qui rappelle que les Saintes Écritures sont l'autorité souveraine, la règle de notre foi et de notre vie."

"Je tiens à préciser un seul élément : nous ne sommes pas ici pour prendre le pouvoir. Nous avons été appelés pour servir en aidant notre Église à sortir de cette situation malheureuse. Nous n'avons pas de camp. Nous avons été requis pour l'apaisement et la réconciliation."

Le recadrage ferme du Comité des Sages : "L'Église appartient à Jésus-Christ seul"

Avant cette installation, le Comité des Sages avait lui-même prononcé une déclaration forte, ferme et fondatrice qui a résonné dans le temple de Baraka-Mission.

Prenant la parole le président du Comité sages Clément Obame Mezui et des facilitateurs,a rappelé le sens profond de cette transition de trois mois.

"À aucun homme, à aucun groupe, à aucune région, l'Église appartient à Jésus-Christ seul. Notre mission n'est pas de désigner des vainqueurs ou des vaincus, mais de créer des conditions permettant à tous de retrouver leur place dans la communion fraternelle."

Un message d'unité essentiel au moment où les clivages régionaux ont fragilisé l'EEG. Le Comité a martelé l'indivisibilité de l'Église : "Nous sommes quatre Régions synodales mais un seul Corps du Christ. À ce sujet, l'apôtre Paul rappelle que vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 1 Corinthiens 12:27. Aussi, personne ne doit être marginalisé et personne ne doit être privilégié."

Appelant chaque fidèle à devenir acteur de la paix, le Comité a exhorté : "Soyons tous autant que nous sommes des apôtres de la paix, des ambassadeurs de la vérité et de l'unité."

"Le Comité des Sages vous demande d'accompagner notre mission par la prière, en vous éloignant des rumeurs, des accusations et des paroles qui divisent. L'Église Évangélique du Gabon a suffisamment souffert, il est maintenant temps qu'elle guérisse."

Une mission de 3 mois pour aller vers un Synode libre, serein et fraternel

La feuille de route est claire. Comme l'a rappelé le Comité lors de l'installation, l'Administration Provisoire reçoit une mission précise et temporaire : "Accompagner l'Église pendant trois mois vers un Synode National qui devra se tenir dans la sérénité, la transparence et la confiance retrouvée. Nous avons trois mois pour apaiser. Trois mois pour restaurer la confiance afin d'arriver à un retour à l'ordre constitutionnel."

Une mission qui, selon le Comité, doit se déployer en recherchant "la vérité, la justice, l'impartialité et la paix afin d'arriver à un synode libre, serein et fraternel."

Le culte s'est achevé par un moment de reconnaissance solennelle. Le Comité des Sages a demandé à M. Dieudonné Yaya, Directeur Général des Élections et des Libertés Publiques, représentant le Ministre de l'Intérieur, de transmettre sa gratitude au Gouvernement de la République : "Nous voulons exprimer notre profonde reconnaissance au Gouvernement de la République pour l'attention qu'il a toujours portée à la préservation de la paix et de la stabilité dans notre Église depuis sa première grande crise dans les années 1967."

La transition est désormais lancée. À Dieu seul soit la gloire.