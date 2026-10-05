Algérie: Récupération de 8 véhicules volés et arrestation de 7 repris de justice

ALGER — Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont procédé à la récupération de 8 véhicules volés et à l'arrestation de 7 repris de justice, a indiqué, dimanche, un communiqué de ces Services.

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, la police d'Alger, représentée par la brigade de lutte contre le vol de véhicules à la division de wilaya de la police judiciaire, a récupéré huit (08) véhicules objet de vol", souligne la même source.

Les faits de cette affaire remontent "à la réception d'informations signalant des individus suspects s'adonnant au vol de véhicules dans le territoire de compétence, ainsi qu'à travers l'ensemble du territoire national", "les investigations appuyées par l'exploitation de données techniques ayant permis d'identifier les sept (07) individus", ajoute le communiqué.

Ainsi, "les suspects ont été arrêtés successivement, avant que l'enquête ne révèle qu'il s'agit de repris de justice, dont certains font l'objet de mandats d'arrêts dans des affaires similaires et pour homicide volontaire".

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Cette "opération qualitative" a permis "la saisie et la récupération de huit (08) véhicules divers, ainsi que la somme de 2.818.500 DA, des documents, de fausses plaques d'immatriculation, des clés contrefaites, en plus du matériel utilisé dans le vol et un détecteur GPS".

"Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant le parquet territorialement compétent, conformément à un dossier de procédure pénale", conclut le document.