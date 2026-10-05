Algérie: NAPEC - Arkab préside lundi à Oran l'ouverture de la 14e édition

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, présidera, lundi à Oran, la cérémonie d'ouverture de la 14e édition du Salon et de la Conférence sur l'énergie et l'hydrogène en Afrique et en Méditerranée (NAPEC 2026), qui verra la participation de plus de 450 exposants et de plus de 230 intervenants, indique un communiqué du ministère.

Placé sous le slogan "Vers une nouvelle approche du mix énergétique, de la transition à l'addition énergétique : garantir la sécurité énergétique, l'accessibilité financière et la décarbonation", cet événement, prévu du 5 au 7 octobre au Centre de conventions d'Oran Mohamed-Benahmed, verra la participation de plus de 450 exposants et de plus de 230 intervenants représentant des compagnies pétrolières et gazières nationales et internationales, des fournisseurs de technologies et de solutions, des sociétés d'ingénierie et de réalisation de projets, ainsi que des entreprises, des organismes publics, des centres de recherche et des universités.

Prendront part à la cérémonie d'ouverture, la conseillère spéciale de la présidente de la République de Namibie, chargée des questions pétrolières et gazières, et présidente de l'Unité amont pétrolier à la Présidence namibienne, Kornelia Shilunga, le ministre de l'Energie et des Energies renouvelables, Mourad Adjal, le Secrétaire général de l'Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO), Farid Ghezali, ainsi que le PDG de Sonatrach, Nour Eddine Daoudi

La conférence abordera les principales questions liées à l'avenir des systèmes énergétiques, notamment la diversification du mix énergétique, l'addition énergétique, la sécurité des approvisionnements, l'accessibilité financière, la décarbonation, le renforcement de l'interconnexion énergétique, et le développement du gaz, de l'hydrogène et des solutions bas carbone.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle examinera également les perspectives de développement du secteur des hydrocarbures en Algérie, à travers l'investissement, la technologie et l'innovation, l'optimisation de l'exploitation des champs matures et l'application des techniques de récupération assistée des hydrocarbures (EOR), outre le rôle des organismes de régulation dans l'appui à l'investissement, l'accélération de la réalisation des projets et la garantie de la stabilité des marchés.

Les travaux porteront aussi sur les questions relatives à l'efficacité énergétique et à la réduction des émissions, à la numérisation et à l'intelligence artificielle, à la modernisation des infrastructures et des réseaux énergétiques, à l'intégration des énergies renouvelables et des technologies bas carbone, en sus du renforcement des capacités de production et de la résilience du système énergétique.

Parmi les autres thèmes qui seront évoqués, figurent la promotion des exportations hors hydrocarbures, la diversification de l'économie nationale et les moyens de tirer profit des expériences internationales, notamment dans les domaines de l'innovation, de l'efficacité énergétique et de la réduction des émissions, contribuant ainsi au développement d'un système énergétique plus efficace, plus résilient et à même de s'adapter à la demande croissante et d'intégrer les différentes sources d'énergie.

En marge de cet événement, M. Arkab aura une série de rencontres avec des responsables, des dirigeants et des représentants de grandes sociétés nationales et internationales opérant dans les secteurs du pétrole et du gaz, ainsi qu'avec des partenaires technologiques, en vue d'examiner les opportunités de renforcement de la coopération et l'échange d'expertises, et d'explorer de nouvelles perspectives d'investissement et de partenariat.

Par ailleurs, la délégation officielle visitera les différents stands du Salon pour prendre connaissance des principaux projets, technologies, innovations et solutions présentés par les entreprises nationales et internationales participantes. L'organisation de la 14e édition du NAPEC "confirme la place de cet événement en tant que plateforme professionnelle majeure aux niveaux africain et méditerranéen, réunissant décideurs, acteurs du secteur, experts et fournisseurs de technologies, et offrant un espace de dialogue, d'échange d'expériences et d'établissement e nouveaux partenariats".

L'organisation de cette édition intervient dans un contexte où "l'Algérie oeuvre à renforcer son rôle en tant qu'acteur énergétique fiable reliant l'Afrique, le bassin méditerranéen et l'Europe, à travers le développement de ses ressources, le renforcement de ses infrastructures et l'encouragement de l'investissement, de l'innovation et des partenariats, au service de la sécurité énergétique et du développement durable", conclut le communiqué du ministère.