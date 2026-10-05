Soudan: Attaque contre des camions du PAM au Sud-Kordofan et détention de 32 véhicules au Darfour

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé dimanche que deux camions sous contrat, transportant des denrées alimentaires à son compte, ont été la cible d'une attaque aérienne dans l'État du Sud-Kordofan, aux premières heures du samedi 3 octobre 2026, faisant un mort parmi les chauffeurs.

Selon le PAM, les véhicules, clairement identifiés comme affectés à des opérations humanitaires, se rendaient de Ad-Dalanj à Kadugli, deux villes sous contrôle des Forces armées soudanaises. L'organisation a vivement condamné l'attaque, présenté ses condoléances à la famille du chauffeur et demandé une enquête immédiate et impartiale ainsi que la reddition de comptes en cas de violations.

Par ailleurs, la milice rebelle des Forces de soutien rapide a retenu 32 camions chargés d'aide humanitaire du PAM destinés au Nord-Darfour. Une colonne de 60 camions entrée la semaine passée par le poste frontalier d'Al-Tina a distribué 16 véhicules à Millit et Al-Sayyah, avant que 44 autres ne soient interceptés à Kutum et conduits de force à El-Fasher. Après trois jours, seules 12 ont été relâchées ; 32 restent détenues contre rançon.

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Les autorités du Darfour ont qualifié ces actes de « piraterie » et de « crime de guerre », alors que plus de 60% de la population dépend de l'aide alimentaire.