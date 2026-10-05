Soudan: Agar ordonne de renforcer la sécurité et d'améliorer le quotidien des citoyens aux états fédérés

Le vice-président du Conseil Souverain de Transition, Malik Agar a reçu dimanche, à son bureau, les gouverneurs des régions du Nil Bleu et du Darfour ainsi que les walis des États, en présence du ministre du Diwan du gouvernement fédéral et du développement rural.

Au cours de cette réunion, il a été informé des conclusions de la rencontre commune tenue la veille entre le Conseil des ministres et les walis, ainsi que de la situation générale dans les régions et les États, notamment en ce qui concerne le quotidien des populations.

Dans une déclaration à la presse, le ministre Mohamed Kertiella Saleh a indiqué que cette entrevue faisait suite à une demande des gouverneurs et des walis après la conférence d'hier. Il a qualifié la réunion de « très fructueuse ».

Le vice-président a émis plusieurs directives prioritaires : déploiement de la sécurité, affirmation de l'autorité de l'État, consolidation de la stabilité dans tous les États, mise à disposition de biens et services essentiels via des marchés à prix réduits, et préparation rigoureuse des saisons agricole estivale et hivernale. Il a enjoint aux gouverneurs et walis de regagner immédiatement leurs territoires pour mettre en oeuvre ces instructions sur le terrain.