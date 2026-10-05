Le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Khalid Al-Eaysir a affirmé - dans un entretien accordé au journal égyptien "Al-Ahram Online"- que le Soudan mène une « diplomatie de la dernière chance », précisant que sa retenue n'est pas un signe de faiblesse.

Il a présenté le dialogue « soudano-soudanais » comme le début d'une voie vers une paix durable, soulignant que le gouvernement n'impose ni conditions ni agenda, tandis que Lit-Gen. Al-Burhan s'attache à créer un environnement propice. Selon lui, l'accueil de Hemedti en Éthiopie est inacceptable et la position soudanaise sur le barrage de la Renaissance coïncide avec celle de l'Égypte, rejetant toute mesure unilatérale.

Al-Eaysir a indiqué que les accords de paix antérieurs, fondés sur des approches élitistes, n'ont pas touché les réalités sociales, appelant à une vision issue de la table de négociations elle-même, axée sur la coexistence et l'avenir de l'État. Il a réaffirmé que la question d'Al-Fashqa concerne des terres 100% soudanaises et nié toute implication dans un soutien au Tigré.

Enfin, il a estimé que si les Forces de soutien rapide déposent les armes et acceptent les conditions du commandant en chef, la guerre prendra fin immédiatement, tandis que le Darfour et le Kordofan restent indissociables du Soudan.