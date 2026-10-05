Afrique: Sommet d'El-Alamein - Les dirigeants réaffirment le respect de la souveraineté des États et le rejet des ingérences

Le président du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef des forces armées, Abdel Fattah Al-Burhan a participé au sommet consultatif quadripartite tenu dimanche dans la nouvelle ville d'El-Alamein, aux côtés du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, du président érythréen Isaias Afwerki et du président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamud.

Le sommet a porté sur les moyens de renforcer la coordination et la coopération entre les quatre pays, ainsi que sur les évolutions dans la Corne de l'Afrique et en mer Rouge et les principaux dossiers africains et régionaux d'intérêt commun.

Les dirigeants ont réaffirmé leur volonté de poursuivre la concertation et la coordination face aux différents défis régionaux, en insistant sur le respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale des États, le soutien à leurs institutions nationales et le rejet de toute ingérence dans leurs affaires intérieures. Ils ont également souligné la nécessité de privilégier les moyens pacifiques pour régler les conflits.

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Les participants ont procédé à un examen de la situation dans la Corne de l'Afrique, soulignant la nécessité d'intensifier les efforts en faveur de la sécurité et de la stabilité régionales, ainsi que de renforcer les perspectives de développement et d'intégration économique entre les pays de la région.

Ils ont réaffirmé leur attachement au respect du droit international et aux principes de bon voisinage, notamment aux règles concernant les cours d'eau internationaux transfrontaliers.

Les dirigeants ont exprimé leur appréciation de l'initiative du président égyptien d'organiser ce sommet consultatif, saluant les relations historiques et privilégiées avec l'Égypte ainsi que son rôle en faveur de la stabilité et du développement en Afrique.

Le sommet a également souligné la nécessité de préserver la sécurité et la stabilité de la mer Rouge et de garantir la liberté et la sûreté de la navigation internationale dans le golfe d'Aden et le détroit de Bab el-Mandeb.

Les dirigeants ont enfin examiné les projets en cours dans le cadre de la coopération économique et du développement entre les quatre pays, ainsi que les moyens de renforcer la connectivité et l'intégration régionales dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et du commerce, afin de soutenir le développement durable et la stabilité et la prospérité des populations de la région.