Soudan: Le Premier ministre réaffirme l'engagement du gouvernement à reconstruire le pays

Le Premier ministre Kamil Idris a réaffirmé dimanche l'engagement de son gouvernement à poursuivre les efforts de reconstruction et de réhabilitation du pays, malgré les conditions exceptionnelles qu'il traverse.

Lors d'une cérémonie à Al-Jeraif Ouest, à Khartoum, marquant la réouverture d'un centre sanitaire, d'un club et du stade local après leur réhabilitation, Kamil Idris a salué la résilience des habitants et leur attachement à la coexistence pacifique et à la solidarité.

Il a rendu hommage aux forces armées, aux forces conjointes, aux services de renseignement, à la police et aux mobilisés pour leurs sacrifices, affirmant que le gouvernement continuerait de les soutenir jusqu'à la libération de l'ensemble du territoire national.

Le Premier ministre a estimé que la guerre imposée au pays touchait à sa fin et qu'une paix fondée sur la victoire est proche. Il a également promis de poursuivre la reconstruction avec les ressources nationales et les compétences soudanaises, tout en œuvrant à rétablir l'électricité et l'approvisionnement en eau et à améliorer les conditions de vie de la population.

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Il a enfin salué le rôle des médias nationaux dans la défense de l'État et des forces armées, affirmant que la réouverture de ces infrastructures constituait un « vaste horizon d'espoir » pour le pays.