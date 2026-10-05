Soudan: Le Premier ministre réaffirme l'engagement du gouvernement à reconstruire le pays

5 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre Kamil Idris a réaffirmé dimanche l'engagement de son gouvernement à poursuivre les efforts de reconstruction et de réhabilitation du pays, malgré les conditions exceptionnelles qu'il traverse.

Lors d'une cérémonie à Al-Jeraif Ouest, à Khartoum, marquant la réouverture d'un centre sanitaire, d'un club et du stade local après leur réhabilitation, Kamil Idris a salué la résilience des habitants et leur attachement à la coexistence pacifique et à la solidarité.

Il a rendu hommage aux forces armées, aux forces conjointes, aux services de renseignement, à la police et aux mobilisés pour leurs sacrifices, affirmant que le gouvernement continuerait de les soutenir jusqu'à la libération de l'ensemble du territoire national.

Le Premier ministre a estimé que la guerre imposée au pays touchait à sa fin et qu'une paix fondée sur la victoire est proche. Il a également promis de poursuivre la reconstruction avec les ressources nationales et les compétences soudanaises, tout en œuvrant à rétablir l'électricité et l'approvisionnement en eau et à améliorer les conditions de vie de la population.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a enfin salué le rôle des médias nationaux dans la défense de l'État et des forces armées, affirmant que la réouverture de ces infrastructures constituait un « vaste horizon d'espoir » pour le pays.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.