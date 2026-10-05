Soudan: Usine Sichuan d'oxygène médical à la ville Atbara démarrage avec 600 bouteilles par jour

L'usine Sichuan d'oxygène médical, située dans l'État du Nahre-Nil, a officiellement démarré sa production dimanche, après obtention d'un certificat d'agrément délivré par le Conseil national fédéral des médicaments et des toxiques. Elle approvisionnera désormais les établissements de santé de l'État en oxygène médical.

La directrice technique, le pharmacien Nahed Ali, a indiqué que ce projet est le fruit d'efforts soutenus au service des populations du Nil, après des préparatifs techniques rigoureux et des procédures garantissant la qualité et la sécurité du produit. Selon elle, l'usine constitue une solution majeure à la pénurie d'oxygène médical dans l'ensemble des structures sanitaires de l'État.

Implantée dans la zone industrielle d'Atbara, à l'ouest des entrepôts Sidoun et au nord des bureaux fédéraux d'enquête, l'usine occupe une position centrale facilitant l'accès au produit. Mme Ali a exprimé sa gratitude à toutes les parties ayant contribué à la réalisation du projet et à la simplification des démarches administratives et des autorisations nécessaires.