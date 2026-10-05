Sénégal: Décès de Cheikh Hamidou Kane - Macky Sall salue la mémoire d'une « grande figure intellectuelle »

L'ancien président de la République, Macky Sall, a rendu hommage à l'écrivain Cheikh Hamidou Kane, décédé à l'âge de 97 ans. Dans un message empreint d'émotion sur X, il salue la mémoire d'un « écrivain de talent » et d'une « grande figure intellectuelle du Sénégal et de l'Afrique ».

Macky Sall souligne l'importance de l'oeuvre de l'auteur de L'Aventure ambiguë, considérée comme un legs majeur de la littérature sénégalaise et africaine. Selon lui, cette oeuvre continuera d'alimenter la réflexion sur des questions essentielles liées à l'identité, à la culture et au rapport au monde.

Un intellectuel au service de l'État

L'ancien chef de l'État met également en avant le parcours de Cheikh Hamidou Kane au service de l'État, ainsi que son engagement intellectuel. Il estime que ces deux dimensions de son parcours resteront durablement inscrites dans la mémoire collective.

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« Son parcours au service de l'État et son engagement intellectuel resteront également gravés dans notre mémoire collective », écrit Macky Sall.

En cette circonstance douloureuse, l'ancien président adresse ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble du monde des lettres. Macky Sall formule enfin une prière pour le repos de l'âme de Cheikh Hamidou Kane, demandant à Allah, « dans Son infinie miséricorde », de lui accorder Sa grâce et Son Paradis.