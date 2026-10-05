Afrique: Énergies, santé, transport - Les entreprises égyptiennes à l'offensive sur le marché sénégalais

Le déplacement du président Bassirou Diomaye Faye à El-Alamein a donné lieu à plusieurs échanges avec des dirigeants d'entreprises et d'institutions égyptiennes.

Transport aérien, énergies renouvelables, banque, santé, industrie et logement figurent parmi les secteurs concernés par les projets présentés au chef de l'État, dans la perspective d'un partenariat économique renforcé entre Dakar et Le Caire.

Le Sénégal et l'Égypte entendent donner une nouvelle impulsion à leurs relations économiques. À l'occasion de son séjour à El-Alamein, du 2 au 4 octobre 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu avec son homologue égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, et a reçu six dirigeants d'entreprises et d'institutions égyptiennes.

Ces rencontres ont permis d'aborder plusieurs projets dans des secteurs considérés comme porteurs pour l'économie sénégalaise, notamment le transport aérien, les énergies renouvelables, les services bancaires, la santé, l'industrie et les services.

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Au cours de son entretien avec le président égyptien, Bassirou Diomaye Faye a exprimé le souhait de voir la coopération bilatérale prendre une dimension économique et commerciale plus importante, avec une implication accrue des secteurs privés des deux pays. Il a notamment invité les entreprises égyptiennes à investir au Sénégal dans l'agriculture, l'aquaculture, l'industrie, la santé, l'habitat et l'hôtellerie.

Le transport aérien pour rapprocher les deux économies

Le transport aérien figure parmi les secteurs abordés lors des audiences présidentielles.

Le président-directeur général d'Air Cairo, Hussein Sherif Fahmi, a présenté les perspectives de reprise d'une liaison directe entre Le Caire et Dakar. La compagnie avait exploité une liaison entre les deux capitales de décembre 2023 à août 2024, avec une escale technique.

Air Cairo se dit également prête à accompagner Air Sénégal dans la formation de ses ingénieurs, mécaniciens et personnels navigants. Le développement d'une liaison cargo figure aussi parmi les pistes évoquées pour soutenir les échanges commerciaux entre les deux pays.

Le dirigeant de la compagnie considère le Sénégal comme un hub potentiel, compte tenu de sa position géographique entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques.

La reprise d'une liaison directe et le développement du transport de marchandises pourraient ainsi contribuer à faciliter les déplacements professionnels et les échanges économiques. Le dossier de presse présente toutefois ces éléments comme des perspectives portées par la compagnie, et non comme des liaisons déjà opérationnelles.

Les énergies renouvelables, un potentiel d'un gigawatt

Le secteur énergétique constitue un autre axe de coopération.

Mohamed Ismail Mansour, fondateur et président-directeur général du groupe Infinity, a présenté les perspectives d'investissement du groupe au Sénégal. À travers Infinity Power, sa coentreprise avec l'entreprise émiratie Masdar, le groupe intervient dans le solaire, l'éolien et le stockage par batteries.

Infinity exploite déjà le parc éolien de Taïba Ndiaye. Le groupe envisage de nouveaux investissements dans l'éolien et le solaire au Sénégal, pour une capacité annoncée d'un gigawatt.

La concrétisation de cette perspective pourrait renforcer la place des énergies renouvelables dans le système énergétique national. Le dossier de presse ne précise cependant ni le calendrier de réalisation de ces investissements ni leur montant financier.

La banque et la santé parmi les projets présentés

La coopération envisagée concerne également les services financiers et les infrastructures sanitaires.

Le président de la Banque nationale d'Égypte, Mohamed Mahmoud El Etreby, a fait part de l'intérêt de son établissement pour un partenariat bancaire et commercial avec le Sénégal. L'implantation d'une banque égyptienne dans le pays est à l'étude afin de faciliter les transactions entre les entrepreneurs des deux économies.

Dans le secteur de la santé, le directeur général de Safe Call Bank, Hisham Issa, a présenté un projet de centre thérapeutique de cellules souches à Dakar. L'investissement annoncé s'élève à dix millions de dollars, soit environ 5,66 milliards de francs CFA selon le dossier de presse. L'établissement envisagé aurait vocation à accueillir des patients de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, notamment pour la prise en charge de maladies dégénératives.

Le document présente ce centre comme un projet envisagé. Il ne précise pas de calendrier de démarrage des travaux ni de date d'ouverture.

L'industrie, la finance électronique et le logement

Le groupe Siltal Africa, dirigé par Hatem Raslan, est également présent dans le paysage industriel sénégalais. L'entreprise a lancé en 2025, au parc industriel de Diamniadio, une usine de production de réfrigérateurs et de climatiseurs, pour un investissement annoncé de dix millions de dollars.

Selon le dossier de presse, l'usine doit être prochainement inaugurée. Son dirigeant a également présenté de nouveaux projets destinés à accompagner l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.

De son côté, Khaled Mikati, président du Conseil des affaires Sénégal-Égypte, a présenté plusieurs pistes de coopération portant sur l'équipement des hôpitaux en appareils d'imagerie médicale, des innovations dans le traitement du cancer, une solution de finance électronique pour la collecte des taxes et la gestion des paiements, ainsi que la construction de logements écologiques à coût réduit.

Ces projets couvrent des besoins différents, allant de la modernisation des services publics à l'amélioration des équipements sanitaires et au développement de solutions de logement. Leur niveau d'avancement et leurs modalités de financement ne sont toutefois pas détaillés dans le document.

Vers une coopération économique plus structurée

Au-delà des projets sectoriels, les deux chefs d'État ont évoqué l'ouverture de liaisons aériennes et maritimes directes comme levier d'accroissement des échanges. Cette perspective s'ajoute aux initiatives destinées à faciliter les transactions commerciales et à encourager les investissements croisés.

Le Sénégal et l'Égypte ont également rappelé la convergence de leurs positions au sein de l'Union africaine, de l'Organisation de la coopération islamique et des Nations unies, notamment sur le multilatéralisme, le respect du droit international et la question palestinienne.

Sur le plan économique, le défi consistera à transformer les intentions exprimées lors des audiences en partenariats formalisés, en financements mobilisés et en projets exécutés.

Les perspectives évoquées dans le transport aérien, les énergies renouvelables, la banque, la santé et l'industrie témoignent de la diversité des domaines dans lesquels Dakar et Le Caire souhaitent approfondir leur coopération. Leur concrétisation permettra de mesurer la portée économique de ce rapprochement bilatéral.