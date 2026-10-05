Congo-Kinshasa: Équateur - Plusieurs disparus après la collision de deux baleinières à Ngombe-Lukolela

Un grave accident fluvial s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche 4 octobre à Ngombe-Lukolela, dans la province de l'Équateur. Deux baleinières sont entrées en collision sur le fleuve Congo, faisant plusieurs disparus et d'importants dégâts matériels, selon un bilan encore provisoire et non officiel.

Les circonstances exactes de l'accident demeurent inconnues à ce stade. Les autorités provinciales et les services compétents n'ont pas encore communiqué officiellement sur les causes de la collision ni sur le nombre exact de victimes.

D'après un témoin joint sur place, l'accident s'est produit en pleine nuit, compliquant les opérations de secours et de recherche.

« C'était la nuit. L'une des embarcations a coulé au fond du fleuve. Il y aurait plusieurs morts et une trentaine de rescapés. L'autre baleinière motorisée a été saisie sur place, à la localité de Ngombe, en attendant l'équipe d'enquête qui viendra de Mbandaka », a-t-il témoigné.

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Selon les premières informations recueillies à Ngombe, une des baleinières a sombré après le choc, tandis que les survivants ont été secourus avec l'appui des habitants riverains et d'autres usagers du fleuve.

Une équipe d'enquête est attendue depuis Mbandaka afin d'établir les circonstances de cet accident et de déterminer les responsabilités éventuelles. Les recherches se poursuivent pour retrouver les personnes portées disparues.

Cet accident remet en lumière les défis liés à la sécurité de la navigation sur le fleuve Congo, principal axe de transport pour de nombreuses communautés de plusieurs provinces de la RDC. Les collisions nocturnes, la surcharge des embarcations et le non-respect des règles de navigation figurent parmi les facteurs souvent évoqués lors des drames fluviaux enregistrés dans cette partie du pays.