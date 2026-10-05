Congo-Kinshasa: 29 combattants de l'AFC/M23 se rendent aux FARDC et aux Wazalendo en quatre jours au Nord-Kivu

Vingt-neuf combattants de l'AFC/M23 ont déposé les armes et se sont rendus aux Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ainsi qu'aux groupes Wazalendo, alliés aux FARDC, entre le 1eᣴ et le 4 octobre 2026 dans les territoires de Lubero, Masisi et Walikale, au Nord-Kivu.

L'information a été confirmée ce dimanche par le porte-parole de la 33e Région militaire, le capitaine Dieudonné Kasereka, qui indique que plusieurs de ces combattants ont abandonné leurs positions et leurs uniformes avant de rejoindre les lignes contrôlées par les FARDC.

Selon les autorités militaires, ces redditions interviennent dans un contexte de poursuite des opérations menées contre les rebelles dans plusieurs zones du Nord-Kivu. Dix autres combattants de l'AFC/M23 ont également été capturés avec leurs armes lors des affrontements et des opérations de riposte des FARDC, soutenus par des Wazalendo dans les localités de Remeka, Mohololo, Biriko et Miko.

Les responsables militaires attribuent ces désertions aux conditions difficiles vécues par certains combattants intégrés dans les rangs rebelles. Le capitaine Dieudonné Kasereka affirme que plusieurs jeunes auraient été recrutés de force dans les territoires sous contrôle de l'AFC/M23, soutenu par le Rwanda.

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« Ces jeunes gens sont recrutés de force dans les zones occupées par l'armée rwandaise et utilisés comme boucliers humains sur les lignes de front. Une trentaine ont réussi à s'échapper après avoir jeté leur tenue ; ils sont arrivés à nos différentes positions dans le territoire de Masisi et dans le territoire de Walikale », a-t-il déclaré.

L'officier indique que les personnes qui se rendent aux FARDC ou aux Wazalendo sont accueillies et prises en charge conformément aux procédures en vigueur. Il lance également un appel aux autres jeunes encore présents dans les rangs rebelles à quitter ce groupe armé.

« Nous demandons à tous ces jeunes gens, qui sont recrutés de force et utilisés comme boucliers humains par ces terroristes, de continuer à se rendre aux Forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi dans les différentes positions des Wazalendo, où ils seront bien accueillis », a ajouté le capitaine Dieudonné Kasereka.

Cette vague de redditions intervient alors que les affrontements se poursuivent dans plusieurs zones du Nord-Kivu, où les FARDC et leurs alliés Wazalendo tentent de contenir l'avancée des rebelles de l'AFC/M23 et de reprendre le contrôle de certaines localités stratégiques de la province.