Congo-Kinshasa: Recrudescence des violences armées en Ituri - Les élus provinciaux et nationaux appellent au renforcement de la protection des civils

Face à la détérioration de la situation sécuritaire en Ituri, l'Assemblée provinciale et le caucus des parlementaires de cette province multiplient les appels en faveur d'une meilleure protection des populations civiles. Alors que les affrontements se poursuivent dans le territoire de Djugu et que les attaques attribuées aux rebelles ADF se multiplient à Mambasa, les responsables politiques exigent le renforcement des dispositifs sécuritaires et la relance des efforts de paix.

Intervenant samedi 3 octobre à Bunia, le président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, Sammy Djakwonga, a insisté sur la nécessité de concilier les impératifs sécuritaires avec le respect des droits des personnes déplacées. Selon lui, les opérations de sécurisation menées dans les sites de déplacés sont justifiées lorsqu'elles visent des individus armés ou impliqués dans des activités criminelles.

Toutefois, il estime que la présence présumée de quelques éléments armés ne doit pas conduire à stigmatiser l'ensemble des déplacés ni à leur imposer des mesures assimilables à une punition collective.

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« Notre démarche ne vise donc ni à contester le devoir de l'État de restaurer son autorité, ni à entraver les opérations légitimes de sécurisation. Elle appelle plutôt à rechercher constamment l'équilibre indispensable entre les impératifs de sécurité et les obligations de protection auxquelles notre population a droit », a-t-il déclaré.

Le président de l'Assemblée provinciale recommande également que toute fermeture ou réorientation d'un site de déplacés soit précédée d'une évaluation approfondie de la vulnérabilité des ménages concernés. Il plaide pour des solutions concrètes en matière de logement, de sécurité, d'accès aux soins et de moyens de subsistance. Selon lui, le retour des déplacés dans leurs villages d'origine doit demeurer volontaire et conditionné à l'amélioration effective de la situation sécuritaire.

Les élus nationaux montent au créneau

Dans le même temps, le caucus des parlementaires de l'Ituri tire la sonnette d'alarme sur la reprise des affrontements entre groupes armés dans le territoire de Djugu. Les élus nationaux dénoncent notamment les combats opposant les groupes armés CODECO et CRP, ainsi que les attaques visant les populations civiles, les sites de déplacés et les positions des Forces armées de la RDC (FARDC).

Réunis vendredi 2 octobre à Kinshasa, les parlementaires ituriens ont également exprimé leur préoccupation face à l'intensification des attaques attribuées aux rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) dans le territoire de Mambasa. Selon eux, ces violences ont fait plusieurs victimes et entraîné de nouveaux déplacements de populations.

Dans une déclaration lue par le député national Bungishabaku Katho, le caucus a condamné avec fermeté la recrudescence des violences armées et appelé les groupes concernés à abandonner les hostilités.

« Nous condamnons avec la plus grande fermeté la reprise des hostilités entre les groupes armés CODECO et CRP, les attaques du groupe armé CRP contre les positions des FARDC, les attaques des groupes armés CODECO et CRP contre les sites de déplacés ainsi que contre les populations civiles. Nous exigeons la cessation immédiate des hostilités et des violences et demandons à tous les groupes armés de revenir dans le processus de paix », ont déclaré les élus.

Les parlementaires ont par ailleurs salué les initiatives locales de réconciliation menées par le Groupe d'interaction intercommunautaire pour la pacification et la paix, une structure réunissant des leaders Hema et Lendu, deux communautés longtemps affectées par les conflits en Ituri. Ils ont également encouragé l'UNADI à poursuivre son accompagnement des efforts de cohésion sociale et de coexistence pacifique entre les différentes communautés de la province.

Enfin, le caucus des parlementaires de l'Ituri a réaffirmé son soutien aux efforts de pacification engagés par le gouverneur militaire de la province. Il a appelé le gouvernement central à renforcer les capacités opérationnelles des FARDC et à intensifier les opérations conjointes entre les armées congolaise et ougandaise afin de mieux lutter contre les groupes armés actifs dans la région.

Face à la persistance de l'insécurité, les responsables politiques de l'Ituri estiment que seule une combinaison d'actions militaires efficaces, de protection des civils et d'initiatives de dialogue permettra de restaurer durablement la paix dans cette province de l'est de la RDC.