Congo-Kinshasa: 8 cas de choléra et 2 décès signalés à la prison centrale de Kindu

La prison centrale de Kindu, dans la province du Maniema, est confrontée à une flambée de choléra. Huit cas ont été recensés parmi les détenus au cours de la dernière semaine, tandis que deux décès ont déjà été enregistrés, annoncent ce dimanche 4 octobre, les autorités sanitaires provinciales.

Face à cette situation, le ministre provincial de la Santé, le docteur Alexis Chomba, affirme que les services sanitaires ont pris les mesures nécessaires pour contenir la propagation de la maladie et assurer la prise en charge des personnes infectées.

Selon le ministre provincial de la santé, l'épidémie de choléra qui touche actuellement le Maniema ne se limite pas à la ville de Kindu. Elle a d'abord été signalée dans le territoire de Kasongo, en provenance de la province voisine de Tanganyika, avant de s'étendre progressivement à d'autres zones de santé de la province.

« La province est en épidémie. Cela a commencé à Kasongo après une propagation en provenance de Kongolo (Tanganyika). Nous avons ensuite enregistré des cas dans les zones de santé de Kunda et de Kibombo. Aujourd'hui, nous faisons face à des cas à Kindu », a expliqué le ministre provincial de la Santé, docteur Alexis Chomba.

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Les autorités sanitaires indiquent que de nombreux malades ont été admis à l'Hôpital général de référence de Kindu, où la situation a été largement maîtrisée. Toutefois, de nouveaux cas viennent d'être notifiés à la prison centrale, un milieu particulièrement exposé à la propagation rapide des maladies en raison de la promiscuité et des conditions d'hygiène souvent précaires.

Le docteur Alexis Chomba précise qu'une mission conjointe composée des ministres provinciaux de la Santé, de l'Intérieur et de la Justice, ainsi que du Conseil provincial de sécurité, s'est rendue sur place pour évaluer la situation. Un détenu dans un état critique a notamment été évacué vers une structure hospitalière pour recevoir des soins appropriés.

« Nous avons la situation en main et nous allons la maîtriser. À la prison centrale, il y a eu deux décès. Actuellement, huit cas ont été notifiés et les patients sont pris en charge », a-t-il assuré.

Pour limiter la propagation de la maladie, les autorités sanitaires insistent sur le respect des mesures de prévention, notamment l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène individuelle et collective.

« La mesure la plus importante reste l'hygiène. La prévention doit être observée par toute la population. Sans prévention, nous risquons d'enregistrer davantage de cas », a souligné le ministre.

Les services de santé poursuivent les activités de surveillance épidémiologique et de sensibilisation afin de prévenir une aggravation de la situation, aussi bien au sein de la prison centrale que dans l'ensemble de la province du Maniema.