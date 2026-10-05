Dakar — Plusieurs personnalités, dont les ministres Cheikh Tidiane Dièye (Hydraulique et Assainissement), Moustapha Guirassy (Éducation nationale) et Ibrahima Sy (Santé et Hygiène publique), ont rendu un dernier hommage, dimanche, à Dakar, à l'écrivain et ancien ministre Cheikh Hamidou Kane, décédé samedi à l'âge de 98 ans.

Lors de la levée du corps du défunt, à l'hôpital universitaire de Fann, ils ont témoigné de sa "générosité", de sa "modestie" et de ses nombreuses autres qualités.

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, estime que Cheikh Hamidou Kane a activement pris part au mouvement politique à l'origine de l'indépendance du Sénégal en 1960. Membre des premiers gouvernements du pays après son accession à la souveraineté nationale, Cheikh Hamidou Kane fait partie des pionniers de la construction de l'État sénégalais, selon M. Dièye.

Par la littérature, il a contribué au "ressourcement" et à l"'enracinement de notre culture", à l"'ouverture" du Sénégal au reste du monde également, a ajouté le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, rappelant l'avoir côtoyé lors des Assises nationales de 2008-2029, où le romancier à succès et ancien ministre dirigeait une commission chargée des valeurs et de l'éthique.

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D'après lui, Cheikh Hamidou Kane était déterminé à transmettre à d'autres générations son engagement au service du Sénégal. "Il a fait ce qu'il avait à faire", résume Cheikh Tidiane Dièye.

Son collègue chargé de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, dit garder du défunt le souvenir d"'un très grand homme".

"Modestie", "générosité" et "discrétion"

D'après lui, Cheikh Hamidou Kane était connu également pour la fidélité à sa religion, un solide apprentissage du Coran et son ouverture intellectuelle. Il était une référence dans l'Administration publique et la société sénégalaise, selon M. Sy.

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène a témoigné aussi de la "modestie", de la "générosité" et de la "discrétion" du défunt.

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a rendu hommage à l'intellectuel qui s'est employé à poser, par la littérature surtout, les cruciales questions de l'identité, de l'éducation et de l'ouverture au monde.

"Cheikh Hamidou Kane avait bien compris notre époque [...] Très tôt, il a posé les grandes questions à [plusieurs] générations", a dit M. Guirassy.

"Ce n'est pas simplement de la littérature. C'est aussi une réflexion sur l'économie et le développement", a-t-il dit du legs du célèbre romancier à la postérité.

Le chercheur, écrivain et critique littéraire Massamba Guèye estime que Cheikh Hamidou Kane fait partie du "panthéon de la littérature" sénégalaise, africaine et mondiale.

"Il n'aimait pas le 'paraître'. Il était dans les choses essentielles", a dit M. Guèye, tenant à rappeler son attachement à "la vérité".

Avec l'auteur de "L'Aventure ambiguë" (Éditions Julliard, Présence africaine, 1961), un célèbre classique de la littérature africaine, meurt en même temps un "patriarche", un "homme de dialogue" et un "serviteur de l'État", selon Massamba Guèye.

"C'est l'un des meilleurs écrivains de tous les temps", a-t-il martelé.

Cheikh Hamidou Kane a été inhumé, dimanche après-midi, au cimetière musulman de Yoff, à Dakar, en présence de ses proches, de ses amis, d'autorités gouvernementales et religieuses.

Il est une figure de premier plan de la littérature de langue française. "L'Aventure ambiguë", son récit traduit dans une quarantaine de langues, a été récompensé du Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1962. Le livre est aujourd'hui enseigné dans les collèges, les lycées et les universités de nombreux pays.

Cheikh Hamidou Kane, homme politique et haut fonctionnaire, a exercé d'importantes fonctions gouvernementales. Ministre du Développement industriel et de l'Artisanat, il a aussi dirigé le ministère du Plan et de la Coopération.

L'Université numérique porte son nom

Quasi centenaire, il laisse aussi à la postérité "Les Gardiens du temple" (Éditions Stock, 1995). Cet ouvrage évoque les traditions et les progrès d'un jeune pays indépendant d'Afrique, déchiré entre l'affirmation de soi et l'influence occidentale.

À l'initiative du président Macky Sall (2012-2024), l'Université numérique (ex-Université virtuelle du Sénégal) porte son nom depuis le 18 janvier 2023.

Cheikh Hamidou Kane est né le 2 avril 1928 à Matam (nord-est du Sénégal). Il intègre le lycée Van-Vollenhoven (actuel lycée Lamine-Guèye) de Dakar, où il obtient le baccalauréat. En 1951, il s'inscrit à l'Institut des hautes études de Dakar pour des études de droit et de lettres. L'année suivante, Cheikh Hamidou Kane est admis à la Sorbonne, à Paris, où il obtient une licence en droit et une autre en philosophie.

En septembre 1956, il est diplômé de l'École nationale de la France d'Outre-mer et occupe ensuite de hautes fonctions administratives et politiques : gouverneur de Thiès (ouest), haut-commissaire général au Plan (1961) et ministre du Plan en 1962. Il quitte ce gouvernement lors de la crise politique de décembre 1962 entre le présent de la République, Léopold Sédar Senghor (1906-2001), et le président du Conseil de gouvernement, Mamadou Dia (1910-2009).

Il est ensuite devenu directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à Lagos et Abidjan, puis vice-président du Centre de recherches pour le développement international, à Ottawa. À son retour au Sénégal, il est nommé directeur de Dakar-Marine et devient actif au sein de l'ONG Enda Tiers-monde.

Cheikh Hamidou Kane revient dans le gouvernement, au poste de ministre du Développement industriel, puis du Plan et de la Coopération jusqu'en 1988.