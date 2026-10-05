Sénégal: La CNEPT appelle les acteurs éducatifs à travailler à 'une année apaisée et inclusive'

Dakar — La Coalition nationale pour l'éducation pour tous (CNEPT) exhorte les pouvoirs publics, les enseignants, les élèves et les parents d'élèves, dans un communiqué parvenu dimanche à l'APS, à "assurer une rentrée scolaire sereine et pacifique" et à travailler à "une année apaisée et inclusive".

Elle recommande à "l'ensemble des acteurs" de l'éducation de travailler à "une rentrée scolaire 2026-2027 apaisée, inclusive et porteuse d'espoir pour tous les enfants".

"Nous saluons le dialogue constructif engagé par les autorités, notamment l'engagement sans faille [du] Premier ministre, qui a organisé un conseil interministériel dédié à la rentrée scolaire, avec 27 directives", écrit le président de la CNEPT, Silèye Gorbal Sy.

"Nous félicitons également le ministre de l'Éducation nationale pour sa disponibilité et sa démarche participative, ainsi que le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du secteur public, pour ses efforts continus en faveur d'un espace scolaire apaisé", ajoute M. Sy.

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Il adresse les remerciements de la CNEPT aux secrétaires généraux des organisations syndicales membres du G7, dont il salue le "sens élevé du dialogue".

La Coalition nationale pour l'éducation pour tous appelle les "autorités éducatives [à] accorder une attention particulière au sous-secteur de l'alphabétisation, qui demeure encore le parent pauvre du système éducatif".

Elle estime que "la clôture du Mois national de l'alphabétisation [...] doit être l'occasion de valoriser ce sous-secteur crucial".

La CNEPT dit saluer la création du Grand Prix du chef de l'État pour l'alphabétisation. Selon son président, cette distinction "contribuera à promouvoir ce sous-secteur".

La Coalition nationale pour l'éducation pour tous rappelle qu'elle est membre du Comité de dialogue social du secteur de l'éducation et du Comité de suivi des accords signés entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants.

Elle affirme avoir participé aux négociations ayant abouti au protocole d'accord du 16 avril 2026, signé par le gouvernement et les syndicats d'enseignants.