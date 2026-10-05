Sénégal: À Mbour, des pharmaciens soutiennent la campagne de prévention des cancers du sein et de l'utérus

4 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbour — Le Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal (SPPS) a organisé, dimanche, à Pointe-Sarène, près de Mbour (ouest), une randonnée pédestre en guise de soutien à la campagne de sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus.

Des pharmaciens, des membres de clubs de randonnée pédestre et des associations de femmes ont pris part à la manifestation de soutien à la campagne Octobre rose, destinée à la promotion du dépistage précoce de ces deux maladies.

"Les pharmaciens apportent une contribution essentielle à la lutte contre les cancers du sein et de l'utérus", a dit Ndèye Diouf Cissé, une militante du SPPS.

D'après elle, le Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal soutient financièrement la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer en prenant en charge des mammographies par exemple.

Mme Cissé invite les femmes à se faire dépister régulièrement.

"Il est important d'associer les médecins à la communication et à la sensibilisation" sur les cancers du sein et de l'utérus, a dit Serigne Ahmadou Bamba Ndour, le président du SPPS.

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