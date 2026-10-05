Maroc: Les 70 ans de relations diplomatiques maroco-allemandes célébrés en musique à Casablanca

À l'occasion du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Allemagne, la culture et la jeunesse seront à l'honneur le 7 octobre 2026 au Complexe Culturel Zefzaf, à Casablanca. Un événement musical d'envergure, placé sous le signe de l'amitié et du respect mutuel.

Pour célébrer sept décennies de diplomatie et de coopération fructueuse, l'Association « AnouArts » s'associe à l'Association « 88 INTERNATIONAL », à l'Institut Marocain des Relations Internationales (IMRI) ainsi qu'au Complexe Culturel Zefzaf, avec le précieux soutien du département allemand des Affaires étrangères et de la Banque Européenne d'Investissement (BEI). Ensemble, ils proposent un concert inédit de musique classique qui promet d'enchanter les amateurs d'art.

Le public casablancais aura le privilège d'applaudir le prestigieux Cardellino Streichquartett. Fondé par des musiciens issus des plus grandes formations orchestrales allemandes -- les Stuttgarter Philharmoniker, les Dortmunder Philharmoniker, les Essener Philharmoniker et le Gewandhausorchester Leipzig --, le quatuor réunit les violonistes Johannes Krause et Clemens Ratajczak, l'altiste Juan Urena Hevia et le violoncelliste Emanuel Matz.

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Ce moment musical sera également marqué par la participation du célèbre pianiste et compositeur Kimball Gallagher, fondateur de l'ONG américaine 88 International. Diplômé de la prestigieuse Juilliard School, Gallagher pilote le programme Morocco 88, une initiative majeure qui déploie des clubs de musique parascolaires dans près de 100 établissements publics à travers sept régions du Royaume, offrant aux jeunes un espace d'expression, de création et de leadership.

Sur scène, le quatuor allemand dialoguera avec les clubs de musique de Morocco 88, leur chorale ainsi que le clarinettiste Adil Loissame, illustrant parfaitement la passerelle culturelle tissée entre les deux nations à travers la jeunesse marocaine.

Lancé en 2024 en partenariat avec le Ministère de l'Éducation nationale et soutenu par la diplomatie allemande et la BEI, le programme Morocco 88 démontre la force de la musique comme langage universel d'inclusion. En permettant à des collégiens et lycéens de composer des chansons originales et de porter des projets communautaires, l'initiative valorise le talent des jeunes marocains sur la scène nationale et internationale.

Ce concert du 7 octobre à Casablanca s'annonce ainsi bien plus qu'une simple célébration historique : il s'agit d'une vibrante ode à la jeunesse, à la créativité et à l'avenir des relations maroco-allemandes.