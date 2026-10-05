Maroc: La grande exposition nationale « 60 ans de peinture au Maroc » fait escale à Casablanca

Après une première étape au début de cette année à Rabat, la grande exposition nationale « 60 ans de peinture au Maroc » fait escale à Casablanca pour un premier rendez-vous à la Médiathèque de la Mosquée Hassan II dans le cadre de sa deuxième étape.

Dans un communiqué, le Syndicat marocain des artistes plasticiens professionnels indique que cette exposition poursuit son périple pour célébrer la mémoire des arts plastiques marocains, ainsi que le parcours de générations d'artistes ayant contribué à l'édification du paysage plastique national et à la consolidation de sa présence.

L'organisation de cet événement artistique de grande envergure vise à proposer une lecture exhaustive de six décennies de création plastique marocaine, à travers une sélection d'oeuvres rassemblant les pionniers du mouvement plastique et ses générations contemporaines, relève la même source.

Cette manifestation met en lumière l'évolution de l'art plastique au Maroc, sa richesse esthétique, la pluralité de ses expressions et le dynamisme de ses générations successives.

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Par ailleurs, cet événement vise également à rendre hommage aux artistes plasticiens qui ont participé à bâtir la mémoire artistique nationale, réaffirmant le rôle central des arts plastiques dans le développement culturel et le renforcement du rayonnement du Royaume aux échelles nationale et internationale.

L'exposition offre ainsi aux visiteurs un panorama artistique foisonnant, conjuguant le savoir-faire d'artistes chevronnés à l'énergie des jeunes talents, permettant au public de découvrir une diversité d'oeuvres et d'expériences qui reflètent la multiplicité des courants plastiques marocains ainsi que la pérennité de leur rayonnement.

L'exposition est répartie sur quatre espaces, la Médiathèque de la Mosquée Hassan II (du 3 au 17 octobre), la galerie Mine d'Art (du 8 au 28 octobre ), l'École Supérieure des Beaux-Arts de Casablanca, (du 6 au 25 octobre), la galerie Nadar, (du 7 au 30 octobre), conclut le communiqué.