Togo: Nouveau drame de Dekadomé dans Vo Attivé - Le MMLK réclame quatre mesures urgentes de la part du gouvernement

Le MMLK exige la suspension des activités, un état des lieux national et des poursuites contre les exploitants illégaux

La localité de Dekadome, à Vo Attivé, dans la commune Vo 1, est endeuillée après la mort par noyade de deux enfants dans une retenue d'eau issue de l'exploitation du sable. Le drame, survenu le dimanche 4 octobre 2026, relance une nouvelle fois la question de la sécurité autour des carrières de sable exploitées dans des conditions jugées non conformes à la réglementation.

Selon le Mouvement Martin Luther King (MMLK) - La Voix des Sans Voix, qui a rendu public un communiqué le 4 octobre, les deux enfants ont perdu la vie dans des eaux stagnantes laissées sur un site d'exploitation de sable à Dekadome.

Pour l'organisation dirigée par le pasteur Edoh Komi, ces retenues d'eau constituent de véritables pièges pour les populations riveraines, particulièrement pour les enfants. Le MMLK dénonce notamment des excavations abandonnées sans remblaiement, sans clôture et sans dispositif de signalisation permettant d'alerter les populations sur les dangers.

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Le MMLK dénonce une « anarchie tolérée »

Cette nouvelle tragédie remet au premier plan la problématique de l'exploitation des carrières de sable au Togo. Le MMLK estime que les accidents liés aux excavations abandonnées ne peuvent plus être considérés comme de simples faits divers.

L'organisation considère que la multiplication des sites exploités dans des conditions irrégulières et l'absence de sécurisation des carrières constituent des risques prévisibles pour les populations.

Le mouvement fait également référence aux précédents drames enregistrés dans des zones d'exploitation, notamment autour des sites liés à la SNPT et d'autres carrières, pour appeler les autorités à renforcer le contrôle du secteur.

Quatre mesures réclamées au gouvernement

Face à cette situation, le MMLK demande aux autorités de prendre des mesures immédiates. L'organisation réclame d'abord la suspension de toute exploitation de sable dans la localité concernée.

Elle préconise ensuite la réalisation d'un état des lieux général de l'ensemble des carrières de sable sur le territoire national, avec une attention particulière portée aux sites exploités sans licence ni agrément. Le mouvement souhaite également l'organisation d'États généraux des exploitants de sable, afin d'aborder globalement les problèmes du secteur.

Dans la préfecture de Vo, le MMLK demande par ailleurs la fermeture des sites exploités illégalement ainsi que des poursuites contre leurs responsables.

Enfin, l'organisation insiste sur l'obligation faite aux exploitants de sécuriser et de remblayer les sites après exploitation. Elle appelle à des sanctions contre tout opérateur qui ne respecterait pas les dispositifs de sécurité requis.

Un appel à la responsabilité

Pour le MMLK, la mort des deux enfants de Dekadome doit servir d'électrochoc et conduire à une action plus rigoureuse des pouvoirs publics. L'organisation appelle le gouvernement à assumer pleinement ses responsabilités afin d'éviter que d'autres familles ne soient confrontées à de tels drames.

Le Mouvement Martin Luther King adresse enfin ses condoléances aux familles endeuillées et réitère son appel à un contrôle plus strict du secteur de l'exploitation des carrières de sable au Togo.