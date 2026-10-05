Addis Ababa — Le ministère des Affaires étrangères a souligné aujourd'hui que toute discussion concernant l'exploitation et la gestion du fleuve Abay ainsi que la question de la mer Rouge doit tenir compte de la réalité géographique de l'Éthiopie et de ses intérêts nationaux légitimes.

Dans son communiqué de presse, le ministère a souligné que l'Éthiopie est le berceau du fleuve Abay, communément appelé le Nil Bleu, dont la quasi-totalité du débit provient des hauts plateaux éthiopiens et représente environ 85 % du débit total du Nil.

Le ministère a également déclaré que l'Éthiopie reste géographiquement et historiquement liée à la mer Rouge, située à à peine 30 miles de ses côtes.

« Malgré les changements intervenus au fil du temps dans les frontières politiques, l'Éthiopie reste étroitement liée à la mer Rouge, sa frontière la plus proche se trouvant à à peine 30 miles de la côte. Par conséquent, toute discussion sérieuse sur les affaires maritimes régionales et l'architecture de sécurité doit tenir compte des intérêts légitimes de l'Éthiopie et de son lien durable avec la mer Rouge. »

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Par conséquent, tout cadre de sécurité régional global et tout débat sur les questions maritimes doivent prendre en compte les intérêts vitaux de l'Éthiopie, a souligné le communiqué.

Il a précisé que ces réalités géographiques et historiques ne peuvent être altérées par la rhétorique politique, les mesures coercitives ou les actes de déstabilisation.

Les actions par procuration ou les actes d'agression ne changeront en rien la réalité sur le terrain et ne diminueront pas le rôle et les responsabilités régionaux légitimes de l'Éthiopie.

Réaffirmant l'engagement du pays en faveur d'un dialogue pacifique, du respect mutuel et de la coopération régionale, le ministère a déclaré que l'Éthiopie était prête à défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale et ses intérêts fondamentaux ; il a exhorté tous les acteurs régionaux à relever les défis communs par le biais d'un dialogue constructif et de relations de bon voisinage, plutôt que par la confrontation et des approches de type « à somme nulle ».