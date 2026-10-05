L'Éthiopie a clôturé la semaine par une série d'événements qui ont mis en évidence son rôle de plus en plus affirmé dans l'orientation de l'avenir politique, économique et stratégique de la Corne de l'Afrique, de la région de la mer Rouge et du bassin du Nil.

Qu'il s'agisse de faire progresser l'intégration économique régionale, de mettre en oeuvre son « dialogue national » tant attendu ou de lancer une évaluation officielle des pertes économiques liées aux projets sur le Nil bloqués par l'Égypte, l'Éthiopie a fait preuve d'une détermination croissante à poursuivre son développement, à rechercher un consensus national et à défendre ce qu'elle considère comme ses intérêts légitimes en matière de ressources hydriques et au niveau régional.

Au cours de cette semaine, l'Éthiopie a également pris des mesures diplomatiques fermes à l'encontre de l'Érythrée et de l'Égypte, tout en continuant à mettre l'accent sur la coexistence pacifique, la stabilité régionale et la coopération.

Intégration régionale : l'Éthiopie regarde au-delà de ses frontières

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La participation du Premier ministre Abiy Ahmed à la cérémonie d'inauguration des travaux de la raffinerie de pétrole de Lamu, au Kenya, un projet de plusieurs milliards de dollars, a mis en évidence la volonté constante de l'Éthiopie de renforcer l'intégration économique régionale.

La raffinerie, soutenue par le groupe Dangote, devrait constituer un atout majeur pour les infrastructures énergétiques de l'Afrique de l'Est. Située le long du corridor stratégique Lamu Port-Soudan du Sud-Éthiopie (LAPSSET), cette installation est conçue pour traiter du pétrole brut et fournir des produits pétroliers raffinés -- notamment de l'essence, du diesel et du kérosène -- aux marchés régionaux.

S'exprimant lors de la cérémonie à laquelle ont assisté des chefs d'État et de gouvernement africains, l'industriel Aliko Dangote, des ministres, des ambassadeurs et d'autres dignitaires, le Premier ministre Abiy a déclaré que ce projet offrirait à l'Éthiopie une source régionale supplémentaire de produits pétroliers raffinés, tout en créant de nouvelles opportunités en matière de commerce et d'investissement.

Depuis des années, les économies africaines restent fortement dépendantes des carburants raffinés hors du continent, ce qui les expose aux perturbations des marchés mondiaux et à la volatilité des prix. Alors que les villes africaines s'étendent et que la demande industrielle augmente, Abiy a souligné l'importance de développer des capacités de raffinage plus proches des consommateurs africains et de mettre en place des systèmes d'approvisionnement régionaux plus résilients.

« La raffinerie de Lamu offre un moyen de modifier cet équilibre », a-t-il déclaré, soulignant que le projet permettrait de rapprocher les capacités de raffinage des marchés régionaux.

L'importance stratégique du projet va au-delà de la production de carburant. Son emplacement le long du corridor LAPSSET pourrait renforcer les liens entre les centres de production, les réseaux de transport et les marchés régionaux, favorisant ainsi l'intégration des économies d'Afrique de l'Est.

Selon le groupe Dangote, la raffinerie de pétrole de Lamu au Kenya, d'un coût de 16 milliards de dollars US et d'une capacité prévue de 700 000 barils par jour, représente une avancée majeure dans la dynamique d'industrialisation de l'Afrique.

Pour l'Éthiopie, ce projet revêt une portée plus large : les infrastructures régionales sont de plus en plus considérées non seulement comme un atout national, mais aussi comme le fondement d'une croissance économique partagée et d'une plus grande résilience régionale.

Le dialogue national entre dans une nouvelle phase

Au niveau national, le dialogue national éthiopien est passé de la phase de délibération à celle de mise en oeuvre.

La Commission éthiopienne du dialogue national (ENDC) a officiellement remis la liste consolidée de ses points à l'ordre du jour et de ses recommandations à la Chambre des représentants du peuple, au gouvernement fédéral et aux gouvernements régionaux, en présence du Premier ministre Abiy Ahmed.

Ce transfert marque une transition cruciale : on passe désormais d'une phase de consultation nationale et de recherche de consensus à une phase d'examen institutionnel et de mise en oeuvre des recommandations.

Le Premier ministre Abiy a déclaré avoir assisté et supervisé la cérémonie officielle de transfert, qu'il a qualifiée d'étape importante dans le processus de dialogue national du pays.

Le président de la Commission nationale pour le dialogue et la réconciliation (ENDC), le professeur Mesfin Araya, a déclaré que ce processus démontrait que les Éthiopiens étaient capables d'engager un dialogue civilisé, de surmonter leurs divergences et de parvenir à un consensus autour de préoccupations nationales communes.

Créée en vertu de la proclamation n° 1265/2021, la Commission avait pour mandat de contribuer à résoudre les griefs et les différends historiques de longue date par le biais d'un processus national inclusif, pacifique et structuré.

La Commission a mené des consultations dans les douze États régionaux d'Éthiopie ainsi que dans les deux administrations municipales d'Addis-Abeba et de Dire Dawa, recueillant plus de 2 000 propositions d'ordre du jour émanant des citoyens. Le Dialogue national est ensuite parvenu à un consensus sur ses huit piliers thématiques avant que les points à l'ordre du jour et les recommandations ne soient harmonisés et consolidés.

Le défi ne consiste plus simplement à parvenir à un consensus, mais à traduire ce consensus en actions institutionnelles concrètes.

Cette évolution intervient alors que l'Éthiopie entre dans une nouvelle phase politique, suite à la clôture de la 7e élection législative et à la mise en place des conseils régionaux et municipaux nouvellement élus. Les conseils régionaux ont achevé la formation de leurs gouvernements et élu leurs administrateurs en chef, jetant ainsi les bases institutionnelles de la prochaine phase de gouvernance.

L'initiative audacieuse de l'Éthiopie concernant le Nil : évaluation du coût d'un développement entravé

L'événement le plus marquant de la semaine concernant le Nil est peut-être venu du ministère de l'Eau et de l'Énergie.

L'Éthiopie a mis en place un comité national chargé d'évaluer les pertes économiques et les opportunités de développement manquées liées aux projets hydrauliques qui, selon le pays, ont été « bloqués ou entravés par les Égyptiens ».

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Habtamu Itefa, a déclaré que la commission avait à ce jour recensé plus de 22 projets de développement, dont le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), qui, selon l'Éthiopie, ont été entravés par l'Égypte. « Nous avons mis en place une commission nationale. Et en tant que commission, nous avons recensé plus de 22 projets qui ont été bloqués ou entravés par les Égyptiens, y compris le projet GERD », a déclaré le ministre.

La commission rassemble actuellement des éléments de preuve et examine le bien-fondé des éventuelles demandes d'indemnisation de l'Éthiopie.

Selon M. Habtamu, cette évaluation fait intervenir des experts, d'anciens ministres, des conseillers et des juristes qui examinent l'ampleur des pertes alléguées, des opportunités manquées et les approches possibles pour y remédier. « Nous sommes déjà en train de rassembler les éléments de preuve », a-t-il déclaré, ajoutant que l'Éthiopie avait répertorié les projets auxquels l'Égypte se serait opposée, notamment le GERD.

Cette initiative ajoute une nouvelle dimension à la position de longue date de l'Éthiopie concernant l'utilisation équitable et le développement du bassin du Nil. Plutôt que de limiter le débat à la construction et à l'exploitation de barrages individuels, l'Éthiopie cherche désormais à quantifier ce qu'elle considère comme les coûts économiques et de développement plus larges liés à des décennies de restrictions sur son utilisation des eaux du Nil.

La création de ce comité pourrait donc marquer le début d'un effort éthiopien plus structuré visant à placer la dimension économique de la politique du Nil au centre des discussions futures.

Un front diplomatique plus ferme

L'Éthiopie a également adopté cette semaine des mesures diplomatiques d'une fermeté inhabituelle.

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé la fermeture de l'ambassade d'Éthiopie à Asmara et a déclaré 10 diplomates érythréens persona non grata, leur ordonnant de quitter l'Éthiopie dans les 48 heures.

Le ministère a déclaré que cette décision faisait suite à ce qu'il a qualifié d'actes d'hostilité et de belligérance, directs et indirects, de la part de l'Érythrée à l'encontre de l'Éthiopie, notamment des activités qui, selon lui, constituaient une menace pour la sécurité nationale et violaient les principes régissant les relations diplomatiques. Malgré ces mesures, l'Éthiopie a réaffirmé qu'elle attachait une grande importance aux liens historiques, culturels et entre les peuples des deux pays et qu'elle restait attachée à la coexistence pacifique, à la stabilité régionale et à l'intégration.

Par ailleurs, l'Éthiopie a déclaré persona non grata un membre du personnel diplomatique égyptien et lui a ordonné de quitter le pays dans les 48 heures.

Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a précisé que cette décision avait été prise conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, le cadre international régissant les relations entre États. Ces deux mesures diplomatiques concernant respectivement l'Érythrée et l'Égypte s'inscrivent dans le contexte d'une diplomatie régionale et nilotique de plus en plus affirmée de la part de l'Éthiopie.

Pour autant, Addis-Abeba a continué à fonder son approche globale sur le règlement pacifique des différends, l'égalité souveraine, la coopération régionale et la stabilité à long terme dans la Corne de l'Afrique.

Aspect culturel

Des centaines de milliers de personnes ont célébré la Hora Finfinnee, qui s'inscrit dans le cadre du festival annuel d'action de grâce Irreechaa, à Addis-Abeba, rassemblant des dizaines de milliers de personnes pour une manifestation haute en couleur de la culture, des traditions et de l'unité oromo. Vêtus de costumes traditionnels colorés, des habitants de différentes régions d'Éthiopie se sont rassemblés samedi matin à l'occasion de la Hora Finfinnee pour célébrer l'Irreechaa, une cérémonie traditionnelle d'action de grâce oromo qui a lieu à la fin de la saison des pluies et au début de la saison des récoltes.

Le lendemain, l'Irreechaa Hora Arsedi, la fête d'action de grâce des Oromos, a été célébrée dans une ambiance haute en couleur à Bishoftu, attirant une foule nombreuse au bord du lac et dans les lieux de rassemblement publics de la ville. La célébration de cette année a réuni divers segments de la société, notamment des Aba Gadas et des Hadha Sinqes, ainsi que des représentants culturels et communautaires.

Une semaine qui annonce une orientation plus large

Pris dans leur ensemble, les événements de la semaine révèlent un pays qui avance simultanément sur plusieurs fronts stratégiques. Sur le plan économique, l'Éthiopie renforce son intégration régionale et cherche à tisser des liens plus étroits avec les réseaux émergents d'infrastructures et d'énergie de l'Afrique de l'Est. Sur le plan politique, le Dialogue national est entré dans sa phase la plus décisive, les recommandations issues de la consultation nationale étant désormais transmises aux institutions chargées de leur mise en oeuvre.

Concernant le Nil, l'Éthiopie a introduit une nouvelle dimension potentielle dans le différend de longue date avec l'Égypte en mettant en place un mécanisme officiel destiné à évaluer les pertes économiques alléguées et les opportunités de développement manquées. Sur le plan diplomatique, Addis-Abeba a démontré sa volonté de prendre des mesures fermes lorsqu'elle estime que sa sécurité nationale et ses intérêts souverains sont menacés, tout en affirmant que la coexistence pacifique et la coopération régionale restent sa voie de prédilection.

Alors que l'Éthiopie s'apprête à former un nouveau gouvernement fédéral à la suite de la 7e élection législative, ces développements laissent entrevoir une orientation stratégique plus large : une intégration économique accrue, des institutions nationales plus solides, une approche plus affirmée concernant les intérêts de l'Éthiopie en matière d'eau et de développement, ainsi qu'un effort résolu pour façonner l'avenir de la Corne de l'Afrique en s'appuyant sur une confiance renforcée.

Cette semaine a donc été bien plus qu'une simple succession d'événements politiques et économiques isolés. Elle a donné un aperçu de la nouvelle posture de l'Éthiopie, qui consiste à s'engager dans la coopération lorsque celle-ci sert le développement, à forger un consensus au niveau national, à défendre ses intérêts stratégiques et à chercher à faire entendre davantage sa voix dans les affaires de la région.