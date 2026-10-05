Congo-Kinshasa: Les affrontements s'intensifient à Masisi, les Wazalendo revendiquent de nouvelles reprises de localités

De nouveaux affrontements opposant les Forces armées de la rdcFARDC, appuyées par les groupes Wazalendo, aux combattants de l'AFC/M23 sont signalés depuis le matin de ce lundi 5 octobre dans plusieurs zones du territoire de Masisi, au Nord-Kivu, selon des sources locales.

Les combats ont notamment éclaté dès 5 heures dans le groupement d'Ufamandu Ier, en chefferie des Bahunde, au sud du territoire de Masisi. Cette nouvelle séquence intervient quelques jours après la reprise de Remeka et de plusieurs localités voisines par les FARDC et les Wazalendo.

D'après plusieurs sources locales concordantes, les Wazalendo alliés aux FARDC, sous le commandement de Jams Mutayomba et Noah Maachano, auraient également repris ce lundi matin plusieurs positions jusque-là occupées par l'AFC/M23. Les localités de Nyakigano, Nkokwe et Kashovu, dans les environs de Kasake, sont notamment citées.

Des affrontements sont également rapportés dans le groupement de Nyamaboko Ier, dans le secteur d'Osso Banyungu. Selon les mêmes sources, un autre groupe de Wazalendo aurait repris les villages de Changayi, Ruseme et Kasheke.

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Des combats également signalés à Kalehe

La reprise des combats à Masisi intervient après de nouveaux affrontements signalés dimanche dans le territoire voisin de Kalehe, au Sud-Kivu.

Des sources proches de l'armée congolaise affirment que les Wazalendo ont repris plusieurs villages dans le groupement de Ziralo, notamment Katale, Shanje et Chambombo, près de Lumbishi.

Les informations disponibles ne permettent toutefois pas d'établir de manière indépendante l'évolution du contrôle de l'ensemble de ces localités. La situation militaire reste particulièrement volatile dans cette partie du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Sur le plan humanitaire, la situation suscite des inquiétudes parmi les populations civiles. Des sources dans la région font état de mouvements de déplacement depuis dimanche soir dans les agglomérations de Ngungu, Rubaya et Katoyi, qui restent sous contrôle de l'AFC/M23.

Ces déplacements seraient liés à la crainte suscitée par la reprise des combats dans les zones environnantes. La société civile de Masisi a récemment fait état de déplacements de populations et de perturbations importantes de la vie quotidienne dans plusieurs entités touchées par les affrontements.