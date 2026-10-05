Congo-Kinshasa: Kalev Mutond, ancien administrateur général de l'ANR, est mort à Paris

Kalev Mutond, ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignements (ANR), est décédé lundi 5 octobre à Paris en France, selon ses proches. Il était âgé de 69 ans. L'ancien responsable des renseignements congolais se trouvait dans la capitale française depuis près d'un an pour des soins médicaux, selon ses proches, qui n'ont pas communiqué les causes de son décès à ce stade.

Kalev Mutond avait dirigé l'ANR de 2011 à 2019, sous la présidence de l'ex-président Joseph Kabila. Durant cette période, il s'était imposé comme l'une des principales figures des services de renseignement congolais.

Après l'alternance politique de 2019, il avait été visé par des sanctions américaines et des mesures restrictives européennes. En RDC, des plaintes avaient également été déposées contre lui par des personnes qui l'accusaient notamment d'arrestations, de tortures et d'enlèvements imputés à l'ANR sous sa direction.

« L'ANR est victime d'une propagande politicienne »

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En 2021, Kalev Mutond avait accordé une interview exclusive à Radio Okapi, l'une de ses rares interventions médiatiques après son départ de la tête de l'ANR.

Interrogé sur les accusations portées contre l'agence, il avait rejeté les allégations de tortures, d'assassinats et d'empoisonnements attribuées à ses services.

« L'ANR est victime d'une propagande politicienne », avait-il déploré, estimant que certains acteurs cherchaient à « salir le service de leur propre pays ».

Kalev Mutond affirmait alors ne connaître « aucun cas » d'empoisonnement ou de meurtre imputable à l'ANR durant les années où il avait travaillé au sein de ce service.

Après plusieurs mois d'exil, il était rentré en RDC en août 2022. En août 2023, le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe avait annoncé la suspension de l'avis de recherche qui le visait, estimant que les raisons ayant justifié cette mesure « ne subsistent plus », avaient rapporté plusieurs médias congolais.

L'UE avait retiré Kalev Mutond de sa liste de sanctions en 2023

Kalev Mutond et Emmanuel Ramazani Shadary, cadre du Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD), de Joseph Kabila, avaient été retirés de la liste des personnes faisant l'objet de mesures restrictives de l'Union européenne (UE), le 19 juin 2023.

Le Conseil de l'UE avait expliqué que cette décision faisait suite aux arrêts rendus par le Tribunal de l'Union européenne en mars 2023. Les deux responsables étaient auparavant visés par des mesures restrictives en raison notamment de leur implication présumée dans des violations des droits humains et de leur rôle dans l'entrave au processus électoral de 2018.

Le Conseil avait toutefois précisé que le régime de sanctions de l'UE concernant les violations des droits humains et les entraves au processus électoral restait en vigueur et que les mesures restrictives continuaient de s'appliquer à 15 personnes.