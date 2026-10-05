Ile Maurice: La reconstitution, un rappel brutal des failles de sécurité routière

Les automobilistes ont été fortement ralentis ce dimanche 4 octobre sur l'autoroute à Pailles, où la police a reconstitué le carambolage du 9 septembre. Dès 11 heures, la circulation a été tour à tour bloquée dans les deux sens, provoquant un embouteillage massif durant près d'une heure et demie. Audelà de la gêne, l'opération a mis en lumière les enjeux de sécurité routière soulevés par cet accident spectaculaire.

Les policiers du poste de Pailles, accompagnés d'officiers du Scene of Crime Office (Soco), ont d'abord fermé la voie nord, puis la voie sud, afin de reproduire fidèlement la succession des collisions sur la Northern Trunk Road (NTR). Ce double bouclage reflète la violence de l'impact initial, qui avait touché les deux bandes de circulation. Plusieurs protagonistes étaient présents : le chauffeur du camion, le conducteur de la Honda Fit et celui de la voiture projetée dans le caniveau. Sous la supervision des enquêteurs, chacun a rejoué sa trajectoire pour permettre une analyse précise des défaillances ayant mené au drame.

Pour rappel, le 9 septembre, en début d'aprèsmidi, un camion avait percuté plusieurs véhicules sur l'autoroute. L'accident aurait débuté à environ 300 m de Soap and Allied Co Ltd, sur la NTR en direction du nord, avant de se poursuivre sur les voies sud. Le poids lourd, avec sa remorque, était entré en collision avec un autobus, une fourgonnette, une motocyclette et plusieurs voitures. Le camion et un véhicule avaient fini dans un caniveau, tandis que des barres d'acier s'étaient répandues sur la chaussée, créant un risque supplémentaire pour les usagers.

Neuf personnes avaient été blessées, dont trois conducteurs hospitalisés. Les alcotests réalisés sur les conducteurs impliqués étaient tous négatifs. Mais les premières conclusions de la police pointaient une défaillance du système de freinage du camion, qui circulait par ailleurs sans certificat de fitness valide. Un constat préoccupant, qui soulève des questions sur l'entretien des poids lourds, le contrôle des flottes et la prévention des risques sur les axes les plus fréquentés du pays.

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La reconstitution de ce dimanche ne visait pas seulement à éclaircir les responsabilités : elle rappelle aussi l'urgence de renforcer les mécanismes de sécurité routière, de la vérification des véhicules à la surveillance des pratiques de transport. Sur une autoroute où circulent chaque jour des milliers d'usagers, la moindre faille peut se transformer en catastrophe.