Ile Maurice: Warhead comme à la parade

4 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

Le duel annoncé entre Warhead et Solomons Seal a tourné à l'avantage du premier nommé. Lancé telle une flèche de son septième couloir, le sprinter de l'écurie Ruhee s'est rapidement emparé du commandement pour ne plus être rejoint. Il a bouclé le 990m dans l'excellent chrono de 0.54.56.

Du côté de l'écurie Nagadoo, le nouveau jockey Elione Chaves n'a pas manqué son entrée en scène. Pour son retour au Champ-de-Mars, le Brésilien s'est adjugé un joli doublé avec Canford Club (2e course) et les débuts victorieux de World Champion dans l'épreuve de clôture.

Chaves aurait d'ailleurs pu réaliser un hat trick pour sa première journée de compétition si son objection sur Bacchus (4e course) avait été retenue par les commissaires. À la place, c'est Spelling Bee qui a offert une précieuse victoire au tandem Daby-Corrales.

L'ascension se poursuit pour Havana Moon (5e course). Remis d'une petite colique récemment, le petit prodige de l'écurie Rameshwar Gujadhur s'est offert un septième succès en neuf sorties au Champ-de-Mars. Il a cette fois devancé Zoomie et Bugalugs au but.

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Manoel Nunes toujours suspendu, l'écurie Foo Kune a pu compter sur son jockey maison Kersley Ramsamy pour mener à bon port Summer Snow (3e course), dont c'est la troisième victoire cette saison.

Retenons finalement les débuts victorieux de Ryan Curatolo, le nouveau jockey titulaire de l'écurie Gujadhur. Le Français s'est illustré dès sa toute première monte avec le grandissime favori de l'épreuve d'ouverture, Diamond Days.

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