Nigeria: La Banque centrale du Nigeria va retirer 4 690 milliards de nairas face à la flambée des liquidités.

La Banque centrale du Nigeria (CBN) s'apprête à retirer 4 690 milliards de nairas du système financier, suite à une forte augmentation de la liquidité du système bancaire. Cette mesure importante précède le règlement des derniers titres émis dans le cadre des opérations d'open market (OMO) de la CBN, qui ont été mis en vente mardi. La liquidité du système bancaire nigérian a récemment grimpé en flèche pour atteindre 8,84 billions de nairas, ce qui laisse présager un retrait de liquidités substantiel.

La CBN utilise les titres OMO comme un instrument clé pour absorber les excédents de liquidités et gérer la liquidité au sein du système financier. Lors de sa récente émission, la banque centrale a initialement proposé 2 500 milliards de nairas de titres OMO sur trois échéances distinctes. La forte demande des investisseurs pour ces titres d'État aurait permis de porter le montant total levé à environ 5 000 milliards de nairas.

La liquidité actuelle du système bancaire, qui s'élève à 8,84 billions de nairas, représente une hausse de 37,01 % par rapport aux 6,45 billions de nairas enregistrés précédemment, selon AIICO Capital Limited. Cette forte hausse a fait plus que doubler l'excédent de liquidité par rapport aux 3 820 milliards de nairas enregistrés en début d'année, reflétant l'impact combiné des échéances des opérations d'open market et d'autres entrées de fonds. Malgré cela, les coûts d'emprunt au jour le jour ont enregistré une légère hausse, le taux de prêt au jour le jour progressant de 28 points de base pour s'établir à 20,86 %.

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Le retrait imminent de 4 690 milliards de nairas représente une réduction considérable par rapport à la réserve de liquidités actuelle de 8 840 milliards de nairas et pourrait modifier de manière significative les taux à court terme du marché monétaire. Cette position de liquidité constitue un indicateur de marché crucial pour les banques qui gèrent leur trésorerie, dans un contexte où la CBN recourt continuellement aux opérations monétaires sur le marché ouvert (OMO) pour réguler le système financier. La forte demande d'instruments OMO souligne également l'appétit persistant des investisseurs pour les actifs en naira à haut rendement, en particulier dans un contexte d'ajustement de la politique monétaire.

Le règlement de la dernière opération d'OP devrait réduire considérablement le montant des liquidités dont disposent les banques, inversant ainsi en partie l'accumulation récente de liquidités. Les acteurs du marché surveillent de près l'impact de ce retrait substantiel sur les taux de financement à court terme. Le taux de financement au jour le jour nigérian (Nigerian Overnight Financing Rate) est toutefois resté à 20 %, ce qui correspond à la limite inférieure de la fourchette des taux d'intérêt actuelle, suite au récent assouplissement de la politique monétaire de la CBN.

Points clés à retenir

La mesure énergique prise par la Banque centrale du Nigeria visant à retirer 4 690 milliards de nairas du système financier souligne son engagement constant à gérer la liquidité du système bancaire et à influencer les taux à court terme du marché monétaire. Cette mesure fait suite à une forte hausse de la liquidité, qui a atteint 8,84 billions de nairas, soit une augmentation de 37,01 % et plus du double des 3,82 billions enregistrés en début d'année. Malgré les efforts renouvelés de la CBN pour absorber l'excédent de liquidités par le biais de ventes de titres d'État, notamment une récente offre d'opérations d'open market (OMO) de 2,5 000 milliards de nairas qui a permis de lever 5 000 milliards de nairas en raison d'une forte demande des investisseurs, la liquidité est restée élevée.

Le débit imminent de 4 690 milliards de nairas du système lors du règlement des opérations d'open market devrait réduire considérablement les liquidités dont disposent les banques. Cette situation met en évidence l'équilibre délicat que la CBN doit maintenir lorsqu'elle recourt aux opérations d'open market pour réguler la liquidité du système financier, en particulier dans un contexte d'ajustement de la politique monétaire et des taux d'intérêt à court terme.

Alors que l'abondance de liquidités a entraîné une légère hausse du taux de prêt au jour le jour à 20,86 %, le taux de financement au jour le jour nigérian est resté à 20 %, soit la limite inférieure de la fourchette des taux d'intérêt. La forte demande d'instruments d'OMO témoigne également d'un intérêt persistant des investisseurs pour les actifs en naira à haut rendement, même si AIICO Capital s'attend à ce que les taux du marché monétaire restent proches du seuil de 20 % tant que la liquidité du système bancaire restera supérieure à 8 000 milliards de nairas avant le règlement.