Nigeria: La capitalisation boursière nigériane progresse d'environ 48 milliards de dollars en neuf mois.

La Nigerian Exchange Limited (NGX) a vu sa capitalisation boursière bondir de 63 730 milliards de nairas au cours des neuf premiers mois de 2026. Cette croissance significative, portée par divers facteurs, a fait passer la capitalisation boursière de 99 376 milliards de nairas en début d'année à 163 105 milliards de nairas au 30 septembre 2026. Parallèlement, l'indice NGX All-Share a également enregistré une hausse impressionnante, progressant de 95 598,64 points de base au cours de la même période.

Plusieurs facteurs clés ont contribué à cette tendance haussière, notamment les réformes du marché des changes et un regain notable de confiance des investisseurs. Les résultats impressionnants des sociétés cotées ont également joué un rôle crucial dans l'amélioration du sentiment du marché. De plus, le retour du Nigeria au statut de « FTSE Russell Frontier Market » en septembre 2026 a considérablement stimulé l'activité boursière, parallèlement au lancement de l'introduction en bourse (IPO) de la raffinerie Dangote, d'un montant de 2 100 milliards de nairas.

La hausse de la capitalisation boursière, qui s'élève à 63 730 milliards de nairas, représente une progression de 64,13 % depuis le début de l'année. De même, l'indice NGX All-Share a grimpé de 61,43 %, passant de 155 613,03 points de base pour clôturer le mois de septembre 2026 à 251 211,67 points de base. Pour le seul mois de septembre, le marché boursier a gagné 5,37 billions de nairas, soit 3,4 % en glissement mensuel, passant de 157,739 billions de nairas enregistrés en août 2026 à 163,104 billions de nairas.

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Cette croissance sans précédent a placé le marché intérieur nigérian parmi les plus performants au monde, atteignant le seuil historique de 164 000 milliards de nairas. Les analystes de marché attribuent cette reprise à l'amélioration des conditions macroéconomiques, à la hausse des cours du pétrole brut et aux baisses substantielles des taux d'intérêt décidées par le Comité de politique monétaire. La reprise des investissements de portefeuille étrangers, associée à l'amélioration des fondamentaux des entreprises et à des offres publiques sursouscrites, témoigne d'un marché des capitaux nigérian en pleine maturation, résilient et attractif à l'échelle mondiale.

Les perspectives pour le marché boursier nigérian au quatrième trimestre 2026 restent prudemment optimistes. Les analystes anticipent un « marché favorable aux vendeurs », les investisseurs commençant à se positionner en vue des distributions de fin d'année. L'introduction en bourse prévue de Dangote Refinery devrait dynamiser davantage le marché, malgré des risques politiques potentiellement accrus. L'impact continu des réformes, la dynamique du secteur bancaire et la clarté réglementaire devraient également soutenir cette trajectoire positive.

Points clés à retenir

La Nigerian Exchange Limited (NGX) a connu une progression remarquable au cours des neuf premiers mois de 2026, avec une capitalisation boursière en hausse de plus de 64 % et un indice All-Share en hausse de plus de 61 %. Cette solide performance, qui a placé la NGX parmi les marchés les plus performants au monde, a été principalement alimentée par une conjonction de facteurs macroéconomiques et spécifiques au marché.

Parmi ceux-ci, les réformes du gouvernement en matière de change ont joué un rôle clé, en redonnant confiance aux investisseurs et en attirant davantage de capitaux étrangers. Le marché a également bénéficié des solides résultats publiés par les sociétés cotées, témoignant de la bonne santé sous-jacente des entreprises. Un moment décisif a été le reclassement du Nigeria au statut de « marché frontières » (Frontier Market) par FTSE Russell en septembre 2026, mettant fin à une absence de trois ans et stimulant immédiatement l'activité boursière.

De plus, le lancement de l'introduction en bourse (IPO) de la raffinerie Dangote, d'un montant de 2 100 milliards de nairas, a suscité un vif intérêt chez les investisseurs, provoquant dans un premier temps un désintérêt temporaire pour le marché secondaire, mais contribuant finalement au sentiment haussier général. Les analystes ont mis en avant l'amélioration des conditions macroéconomiques, notamment la hausse des prix du pétrole brut et les baisses substantielles des taux d'intérêt, comme facteurs déterminants.

La résilience du marché, marquée par une reprise des investissements de portefeuille étrangers et des offres publiques sursouscrites, souligne sa maturité croissante et son attrait tant pour les investisseurs locaux qu'internationaux, instaurant un climat d'optimisme pour le reste de l'année malgré les risques politiques anticipés.