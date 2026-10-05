Nigeria: L'introduction en bourse de Dangote stimule la coopération entre la NGX et la Bourse de Nairobi.

Le Nigerian Exchange Group (NGX Group) et la Bourse de Nairobi (NSE) ont intensifié leurs efforts de collaboration transfrontalière. Les acteurs des deux marchés se sont réunis mardi à Nairobi afin d'explorer les possibilités de renforcer les liens à travers l'Afrique.

Cette rencontre s'est déroulée dans le cadre d'une réunion de haut niveau avec les investisseurs à l'occasion de l'introduction en bourse de Dangote Petroleum Refinery, organisée par la NSE. Aliko Dangote, président-directeur général de Dangote Industries Limited, a félicité le président du NGX Group, Umaru Kwairanga, ainsi que son directeur général et PDG, Temi Popoola, pour leur contribution.

Cette initiative vise à permettre aux entreprises d'accéder à des capitaux sur plusieurs marchés africains, plutôt que de limiter leur présence à leur pays d'origine. Elle s'inscrit dans la continuité d'une réunion organisée en avril à Lagos, au cours de laquelle le groupe NGX avait rassemblé les dirigeants des bourses africaines pour discuter de l'interconnexion des marchés. Temi Popoola a souligné l'objectif continental : unir les bourses africaines pour renforcer les liens. Il considère l'engagement de Nairobi comme une première étape cruciale et un modèle pour une coopération plus large.

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Aliko Dangote a cité le projet de raffinerie Dangote à Mokowe - Lamu comme un exemple des opportunités offertes par une intégration plus forte. Cette raffinerie, dont la capacité est estimée à 700 000 barils par jour, est destinée à desservir le marché d'Afrique de l'Est. Son envergure souligne le potentiel d'importantes opportunités commerciales et d'investissement transfrontalières à travers le continent.

Cette collaboration offre aux entreprises un accès élargi aux capitaux sur divers marchés africains, ce qui leur permet d'envisager des cotations multiples. Pour les investisseurs, elle promet davantage d'opportunités, des relations plus étroites avec les marchés et un partage d'expertise. L'objectif plus large est de faciliter un accès transfrontalier accru aux opportunités offertes par les marchés de capitaux. Cela s'inscrit dans le cadre d'efforts continentaux plus vastes, notamment le projet African Exchanges Linkage Project (AELP), visant à renforcer la connectivité et à faciliter les échanges et les investissements transfrontaliers.

Temi Popoola a déclaré que l'ambition était de s'appuyer sur l'engagement du Kenya pour développer un modèle de coopération continentale plus large. Il considère ce travail comme un prototype illustrant comment les marchés africains peuvent favoriser une meilleure connectivité, avec un potentiel d'extension à l'Afrique de l'Ouest et à l'ensemble du continent. Frank Mwiti, PDG de la Bourse de Nairobi, a également félicité le groupe NGX, soulignant qu'une collaboration plus étroite pourrait renforcer les relations entre les marchés et créer davantage d'opportunités.

Points clés à retenir

La récente collaboration entre le Nigerian Exchange Group (NGX Group) et la Bourse de Nairobi (NSE) marque une dynamique stratégique plus large visant à approfondir l'intégration des marchés de capitaux africains, qui va bien au-delà d'une simple transaction. Si la rencontre de haut niveau avec les investisseurs à l'occasion de l'introduction en bourse de la raffinerie de pétrole Dangote a fourni un contexte concret, l'objectif principal, tel qu'énoncé par Temi Popoola du NGX Group, est continental : unir les bourses africaines et favoriser des liens plus solides à travers le continent. Cette initiative vise à créer un environnement dans lequel les entreprises peuvent accéder à des capitaux sur plusieurs marchés africains, ce qui pourrait déboucher sur des introductions en bourse transfrontalières, et où les investisseurs trouveront davantage d'opportunités. Aliko Dangote, président-directeur général de Dangote Industries Limited, a salué la direction du groupe NGX pour son rôle dans la promotion de cette collaboration. La collaboration avec le Kenya est considérée comme une «première étape» cruciale et un «prototype» susceptible d'être reproduit sur d'autres marchés africains, notamment en Afrique de l'Ouest et sur l'ensemble du continent. Cette initiative s'inscrit dans la lignée d'autres projets continentaux existants, tels que l'African Exchanges Linkage Project (AELP), qui vise à renforcer la connectivité et à faciliter les échanges et les investissements transfrontaliers. Frank Mwiti, PDG de la Bourse de Nairobi, a également félicité le groupe NGX, soulignant qu'une collaboration plus étroite pourrait renforcer les relations entre les marchés, favoriser le partage d'expertise et créer davantage d'opportunités pour les investisseurs et les émetteurs. À terme, l'objectif est de débloquer d'importantes opportunités commerciales et d'investissement transfrontalières, illustrées par des projets tels que la raffinerie Dangote de 700 000 barils par jour prévue à Lamu.