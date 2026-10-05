Nigeria: La First Abu Dhabi Bank envisage de syndiquer une partie de l'opération de swap de 5 milliards de dollars du Nigeria

La First Abu Dhabi Bank (FAB), premier prêteur des Émirats arabes unis, envisage de syndiquer une partie de son exposition au swap de rendement total de 5 milliards de dollars du Nigeria. Cette initiative vise à répartir le risque de financement entre d'autres prêteurs, selon des sources proches des discussions confidentielles. La FAB évalue actuellement l'intérêt des autres banques pour reprendre une partie de sa position, bien que l'établissement bancaire basé à Abou Dhabi reste engagé dans l'ensemble de la transaction.

Dans le cadre d'un accord potentiel, la FAB resterait la contrepartie du Nigeria, transférant son exposition économique à d'autres institutions financières et percevant éventuellement des commissions. Cette stratégie permet à la FAB de réduire sa concentration sur l'opération nigériane sans s'en retirer complètement, tout en pouvant faire intervenir d'autres prêteurs internationaux. Le Nigeria a déjà levé 1,5 milliard de dollars en juin sur cette facilité de 5 milliards de dollars, approuvée par l'Assemblée nationale plus tôt cette année.

Cette facilité de swap de rendement total de 5 milliards de dollars a permis au Nigeria d'accéder à 1,5 milliard de dollars. Le Nigeria donne en garantie des titres d'État libellés en nairas, d'une valeur représentant environ 133 % du financement, ce qui lui procure des liquidités en dollars sans avoir recours à un emprunt extérieur classique. La dette publique totale du Nigeria s'élevait à 166 790 milliards de nairas au 30 juin (91 590 milliards de nairas de dette intérieure, 75 200 milliards de nairas de dette extérieure). La dette extérieure a augmenté d'environ 11,4 milliards de dollars pour atteindre 54,5 milliards de dollars depuis l'entrée en fonction du président Bola Tinubu.

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Cette syndication revêt une importance particulière pour la FAB et le Nigeria, puisqu'elle permet à la banque de gérer les risques et d'attirer davantage de capitaux internationaux. Pour le Nigeria, cette opération apporte des liquidités en dollars indispensables pour soutenir les dépenses et refinancer des obligations coûteuses. Toutefois, la transaction a suscité des interrogations de la part des investisseurs et des analystes de crédit quant à sa transparence, Fitch Ratings ayant averti qu'elle pourrait compliquer une future restructuration de la dette.

Le Fonds monétaire international (FMI) a également fait part de ses inquiétudes concernant le recours croissant à des structures dérivées complexes et opaques de la part des emprunteurs souverains. Cette surveillance intervient alors que le fardeau de la dette du Nigeria s'alourdit, rendant nécessaires des solutions de financement innovantes. Cette syndication potentielle met en évidence le rôle croissant du financement structuré dans les efforts déployés par le Nigeria pour obtenir des financements en devises étrangères, dans un contexte de préoccupations persistantes concernant le coût de l'emprunt et d'obligations croissantes liées au service de la dette.

Points clés à retenir

Cet article met en lumière le recours croissant du Nigeria aux financements structurés, tels que le swap de rendement total de 5 milliards de dollars, pour garantir sa liquidité en devises étrangères. Cette approche, bien qu'elle offre une certaine flexibilité et un accès aux devises fortes sans recourir à des emprunts extérieurs classiques, a suscité une attention particulière de la part des organismes internationaux et des analystes de crédit. Fitch Ratings a explicitement averti que ce type de financement souverain basé sur des produits dérivés risquait de masquer les véritables risques liés à la dette du Nigeria et de compliquer tout effort futur de restructuration de la dette.

Le Fonds monétaire international (FMI) s'est fait l'écho de ces préoccupations, mettant en garde contre le recours croissant à des structures dérivées complexes et opaques par les emprunteurs souverains à l'échelle mondiale. Ce contexte est crucial alors que la dette publique du Nigeria continue de croître, atteignant 166 790 milliards de nairas au 30 juin, les engagements extérieurs ayant augmenté de 11,4 milliards de dollars sous l'actuel gouvernement.

La syndication menée par la First Abu Dhabi Bank, bien qu'elle constitue une stratégie de gestion des risques pour le prêteur, met en évidence le défi plus large auquel le Nigeria est confronté pour trouver un équilibre entre son besoin urgent de devises étrangères et le maintien de la transparence et de la viabilité à long terme de sa dette.

Les investisseurs se montrent de plus en plus méfiants à l'égard des structures de dette souveraine qui manquent de clarté, ce qui pourrait avoir un impact sur les futurs coûts d'emprunt et sur la confiance des investisseurs dans les marchés financiers nigérians. Cette initiative reflète une tendance mondiale selon laquelle les économies émergentes, confrontées à des coûts d'emprunt conventionnels plus élevés, se tournent vers des instruments financiers plus complexes, souvent au détriment de la transparence.