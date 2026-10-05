Nigeria: La Fondation Dangote offre des actions gratuites aux étudiants à l'occasion de son introduction en bourse

La Fondation Aliko Dangote a lancé une initiative intitulée « Student Share Grant », qui offre aux étudiants nigérians des actions gratuites de la société Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals FZE (DPRP).

Ce programme vise à initier les jeunes Nigérians à l'investissement et à l'actionnariat par le biais d'une participation directe à l'introduction en bourse actuellement menée par l'entreprise. Cette initiative s'adresse aux étudiants âgés de 18 ans et plus inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur publics et privés reconnus à travers le Nigeria, afin de favoriser leur engagement précoce sur le marché des capitaux.

Dans le cadre de ce dispositif, les étudiants éligibles qui auront suivi la procédure de vérification requise via une plateforme désignée par la Fondation pourront bénéficier de cette subvention. Une fois redirigés vers le canal de souscription, ils devront souscrire au moins 10 actions DPRP en leur nom propre et pour leur propre compte. Une fois la souscription validée, la Fondation financera la souscription de 10 actions supplémentaires au nom de l'étudiant, sans frais supplémentaires, doublant ainsi son investissement initial.

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Le coeur de cette initiative repose sur une subvention de contrepartie à raison de 1 pour 1 accordée aux étudiants investisseurs, ce qui constitue une incitation concrète à la participation. Pour chaque souscription minimale de 10 actions effectuée par un étudiant éligible, la Fondation Aliko Dangote fournira 10 actions supplémentaires, renforçant ainsi considérablement sa participation initiale dans DPRP. Cette participation directe offre aux jeunes un moyen concret de s'engager sur le marché des capitaux, en leur permettant de découvrir le processus d'investissement, de la vérification et de la souscription jusqu'à l'attribution et la détention des titres.

Le président Alhaji Aliko Dangote a déclaré que l'objectif du programme est de promouvoir l'éducation financière, l'investissement responsable et la création de richesse à long terme chez les jeunes Nigérians. Il a souligné que soutenir les jeunes implique de leur fournir les connaissances et les opportunités nécessaires pour participer à la croissance économique. La directrice générale, Mme Zouera Youssoufou, a ajouté que cette initiative comble le fossé entre l'éducation financière et l'expérience pratique, permettant ainsi aux étudiants de comprendre de première main le fonctionnement du processus d'investissement.

La Fondation a souligné que la participation est entièrement volontaire et ne doit pas être interprétée comme un conseil en investissement ou une recommandation d'acquérir des actions DPRP. Les participants potentiels sont invités à examiner attentivement la documentation relative à l'introduction en bourse avant de prendre toute décision d'investissement. Ce programme autonome de la Fondation vise uniquement à promouvoir l'éducation financière et la participation à l'investissement, en suscitant chez les jeunes Nigérians un intérêt durable pour la détention d'actifs.

Points clés à retenir

L'initiative « Student Share Grant » de la Fondation Aliko Dangote constitue un effort stratégique visant à former une nouvelle génération d'investisseurs au Nigeria. En impliquant directement des étudiants de l'enseignement supérieur dans l'introduction en bourse en cours de la société Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals FZE, ce programme va au-delà de l'éducation financière théorique pour offrir une expérience pratique et concrète du marché des capitaux.

Cette initiation précoce est cruciale dans une économie en développement comme celle du Nigeria, où la culture financière et la participation aux circuits d'investissement formels peuvent avoir un impact significatif sur la création de richesse individuelle et le développement économique au sens large. Le président Alhaji Aliko Dangote a souligné que doter les jeunes de connaissances en matière d'investissement leur permet de faire des choix financiers éclairés et de contribuer plus activement à l'économie.

Cette initiative vise à inculquer très tôt une « mentalité d'investissement », en favorisant la compréhension de l'épargne, de l'investissement responsable et de la détention d'actifs à long terme. Cette approche démocratise non seulement l'accès aux opportunités d'investissement, mais renforce également l'importance du marché des capitaux en tant qu'outil de constitution de patrimoine, ce qui pourrait influencer les décisions financières futures et encourager une plus grande participation à l'économie formelle pour les années à venir.

L'accent mis par le programme sur la participation volontaire et l'examen minutieux de la documentation relative aux introductions en bourse souligne également un engagement en faveur d'une éducation responsable des investisseurs.