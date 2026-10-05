Ghana: Attijariwafa Bank va acquérir une participation majoritaire dans la Société Générale Ghana

La banque marocaine Attijariwafa Bank a conclu un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans la Société Générale Ghana.

L'établissement bancaire nord-africain rachètera une part importante des parts détenues par le groupe Société Générale, renforçant ainsi sa présence en Afrique anglophone. Parallèlement, le Fonds de sécurité sociale et d'assurance nationale du Ghana acquerra également une participation minoritaire dans la banque ghanéenne. La transaction est subordonnée à l'obtention des autorisations réglementaires et boursières nécessaires.

Selon les termes de l'accord, Attijariwafa Bank acquerra une participation de 55,22 % dans la Société Générale Ghana. Par la suite, le Fonds de sécurité sociale et d'assurance nationale du Ghana devrait acquérir une participation supplémentaire de 5 %. Une fois toutes les autorisations obtenues, Attijariwafa Bank prendra le contrôle de l'établissement bancaire ghanéen basé à Accra. Société Générale Ghana exploite actuellement environ 40 agences réparties dans 24 villes et emploie plus de 500 personnes.

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Attijariwafa Bank, une institution financière de premier plan, compte environ 12 millions de clients particuliers, d'entreprises et d'institutions. Le groupe emploie plus de 20 900 personnes dans 26 pays répartis entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Selon les informations fournies par la banque, celle-ci a enregistré un chiffre d'affaires de 4,84 milliards de dollars, un bénéfice de 956 millions de dollars et un total de bilan de 71,7 milliards de dollars. Sa capitalisation boursière s'élevait à 14,44 milliards de dollars, ce qui la classait à la 979e place du classement Forbes Global 2000 de 2025.

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'expansion globale d'Attijariwafa Bank, qui vise à renforcer sa présence sur les marchés africains anglophones. Mohamed El Kettani, président-directeur général d'Attijariwafa Bank, a déclaré que cet accord reflétait la confiance du groupe dans les perspectives économiques du Ghana et dans la qualité de Société Générale Ghana. Cette opération permet à Attijariwafa Bank de renforcer son ancrage au Ghana, conformément à son engagement à long terme de soutenir les économies des pays où elle opère.

La finalisation de cette opération reste soumise à l'obtention des autorisations réglementaires et boursières requises. M. El Kettani a souligné que la vaste expérience d'Attijariwafa Bank en matière d'intégration de banques acquises serait déterminante. Cette expertise devrait contribuer au développement de Société Générale Ghana, au bénéfice de ses clients, de ses collaborateurs et de ses autres partenaires. Cette initiative démontre une nouvelle fois l'engagement du groupe envers sa stratégie d'expansion en Afrique.

Points clés à retenir

Cette acquisition souligne la volonté stratégique d'Attijariwafa Bank de renforcer sa présence sur le continent africain, en particulier sur les marchés anglophones. En ciblant la Société Générale Ghana, une institution disposant d'un réseau local bien établi comprenant environ 40 agences réparties dans 24 villes et employant plus de 500 collaborateurs, le prêteur marocain démontre sa préférence pour des partenariats avec des acteurs solides déjà bien implantés.

Mohamed El Kettani, président-directeur général d'Attijariwafa Bank, a souligné la confiance du groupe dans le développement économique du Ghana et la qualité de l'entité acquise, présentant cette opération comme un engagement à long terme en faveur des économies locales. Cette initiative s'inscrit dans la logique de l'envergure considérable d'Attijariwafa Bank, qui compte déjà environ 12 millions de clients et emploie plus de 20 900 personnes dans 26 pays d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient.

La banque, classée 979e au classement Forbes Global 2000 de 2025, a publié des résultats financiers substantiels, avec notamment 4,84 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 956 millions de dollars de bénéfice et 71,7 milliards de dollars d'actifs, ainsi qu'une capitalisation boursière de 14,44 milliards de dollars. Attijariwafa Bank met à profit son expérience en matière d'intégration des banques acquises pour développer davantage Société Générale Ghana, au bénéfice de ses clients, de ses collaborateurs et de ses partenaires. Cette opération devrait permettre à Attijariwafa Bank de renforcer sa présence sur un marché clé d'Afrique de l'Ouest, consolidant ainsi sa position d'acteur majeur des services financiers panafricains.