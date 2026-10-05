Sénégal/Comores: Match amical - Le pays bat les Comores 1-0

L'équipe nationale de football du Sénégal a battu les Comores (1-0), dimanche, au stade Vélodrome de Marseille, en match amical.

Les Lions du Sénégal, bien entrés dans le match, ont vite concrétisé leur domination avec un but d'Iliman Ndiaye à la 6e minute, un score qui ne bougera pas.

L'attaquant de Manchester City a été très en jambes aux côtés de celui d'Aston Villa, Ibrahim Mbaye, dans une équipe remaniée face à l'adversaire entrainé par le Français Hubert Velud.

Les Coelacanthes, surnom de l'équipe comorienne, ont, par moments, été dangereux pour les Lions.

Contrairement aux deux précédentes rencontres contre le Mozambique (1-1) et l'Ethiopie (1-0), Patrick Vieira a davantage misé sur la vieille garde pour cette affiche.

A la défense, Vieira a préféré titulariser Kalidou Koulibaly et Mamadou Sarr, alors que pour les deux dernières rencontres, il avait fait confiance à Moussa Niakhaté et Sadibou Sané.

Au milieu, il a choisi de garder sur le banc Lamine Camara et Pape Guèye au profit de Gana Gueye, Iliman Ndiaye, Bara Sapokho Ndiaye.