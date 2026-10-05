Sénégal: Cheikh Hamidou Kane, un chantre de la littérature africaine

Dakar — L'écrivain sénégalais, Cheikh Hamidou Kane, décédé samedi soir à Dakar, à l'âge de 98 ans, a été un chantre de la littérature africaine pour avoir été mondialement célébré avec son roman "L'Aventure Ambiguë", publié en 1961 aux Éditions Julliard, Présence africaine, traduit dans plus d'une quarantaine de langues.

Ce classique étudié dans les lycées et universités du monde d'inspiration autobiographique, écrit en 1952, mais publié neuf ans plus tard, est l'un des ouvrages africains les plus célèbres dans le monde qui a marqué des générations d'Africains pour la question qu'il renferme, à savoir "celle de s'ouvrir au savoir du monde sans rien perdre de ce que nous sommes" comme l'a mentionné le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye dans son hommage à ce "serviteur du Sénégal".

"L'Aventure Ambiguë", Grand Prix littéraire d'Afrique Noire en 1962

C'est ce qui qualifie cet écrivain assimilé à Samba Diallo (le personnage principal du roman) qui a été nourri par l'enseignement coranique chez les "Diallobé" puis a fréquenté l'école française et qui a toujours cherché à savoir "comment lier le bois au bois ?".

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Ce roman lui a valu, en 1962, le Grand prix littéraire d'Afrique noire. Avec son autre publication moins connue "Les gardiens du Temple", Cheikh Hamidou Kane signe ainsi un parcours exceptionnel tant du point de vue littéraire que politique pour avoir servi dans le gouvernement du Sénégal.

Né à Matam le 2 avril 1928, ce descendant de Alpha Ciré Kane de Matam est "un homme qui a marqué son temps et la vie sociale, politique et économique de son pays, le Sénégal, et de son continent, l'Afrique".

Un témoin important des évènements de 1962

Ce haut fonctionnaire national et international est un administrateur civil qui a été gouverneur de la région de Thiès de 1960-1961, et a été plusieurs fois ministre sous le règne du premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor où il a occupé le poste de ministre du Plan du 12 novembre au 19 décembre 1962 avant de démissionner à la suite de l'arrestation et de la condamnation de l'ancien président du Conseil, Mamadou Dia, accusé de coup d'Etat en 1962. Il sera par la suite nommé premier conseiller à l'ambassade du Sénégal au Libéria en 1963.

D'ailleurs dans un film documentaire de 52 minutes que lui a consacré le réalisateur sénégalais Moe Sow, intitulé "Kaaw Cheikh", sorti en 2020, Cheikh Hamidou Kane y donne sa version des faits sur ces évènements marquants de la vie politique du Sénégal post-indépendance, notamment la crise de 1962 dont il fut un témoin important. Ayant pris parti pour ce dernier, il démissionne de la Fonction publique depuis Monrovia, au Libéria, où il était affecté à l'ambassade du Sénégal.

Il engagera une carrière internationale avec l'UNICEF comme directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique occidentale et centrale avec un poste à Abidjan (Côte d'Ivoire) de 1967 à 1974.

De retour au Sénégal, il sera ministre du Développement industriel et de l'Artisanat de 1978 à1983 et puis ministre du Plan et de la Coopération le 3 avril 1983 sous le règne de Abdou Diouf avant de quitter le gouvernement le 5 avril 1988 sur sa demande, lit-on dans la biographie que lui a consacrée le journaliste Samba Magane, dans son livre intitulé "Gouvernements du Sénégal 1957-2023" avec en sous-titre "Les hommes et les femmes du pouvoir exécutif".

Cheikh Hamidou Kane a tour à tour étudié à Louga, à Matam et à Saint-Louis du Sénégal avant d'entamer ses études secondaires au lycée Van Vollenhoven, actuel Lycée Lamine Gueye, et supérieures à l'Université de Dakar, puis à Louis Le Grand, à Paris, et à Sorbonne. Il a suivi des études de droit, la philosophie et les Lettres.