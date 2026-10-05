Afrique: A El-Alamein, Bassirou Diomaye Faye a participé à la réunion de coordination de l'UA

Dakar — Le chef de l'Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, président en exercice de la CEDEAO, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, a participé, dimanche, à El Alamein, en Egypte, à la 8e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine et des Communautés économiques régionales, a annoncé la présidence du Sénégal.

"En sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, le président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a participé, à El-Alamein, à la 8e Réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine et des Communautés économiques régionales", a-t-elle notamment indiqué

La présidence sénégalaise souligne, dans une note rendue publique, que Bassirou Diomaye Faye a présenté l'état de l'intégration en Afrique de l'Ouest au cours de cette rencontre au sommet.

Il a ainsi martelé que la CEDEAO avance en dépit d'un contexte exigeant, évoquant le Pacte pour l'Avenir, adopté à Lungi en juillet, et la décision des chefs d'Etat de lancer la monnaie unique #ECO en 2027.

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Le président Faye n'a pas manqué de vanter la mise en place de la carte d'identité biométrique de la CEDEAO qui facilite la circulation des citoyens, tandis que l'interconnexion des réseaux électriques de quinze pays ouest-africains progresse.

Face au terrorisme, la CEDEAO renforce ses mécanismes de sécurité collective et poursuit aussi le dialogue avec l'Alliance des États du Sahel, afin de préserver les liens entre les peuples et les acquis de l'intégration, selon Bassirou Diomaye Faye.

Il a plaidé pour que la #ZLECAf profite pleinement aux économies africaines, par la transformation des ressources sur place et par des corridors d'infrastructures reliant les marchés, a rapporté la présidence du Sénégal.

Il a insisté sur le fait que la CEDEAO, sous la présidence sénégalaise, s'est fixée pour ambition de rassembler la Communauté et de replacer les citoyens au coeur de l'intégration régionale.