Sénégal: Le chef de l'État salue l'oeuvre et le 'dévouement' de Cheikh Hamidou Kane à son pays

Dakar — Plusieurs personnalités, dont le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ont salué l'oeuvre et le "dévouement" à son pays du romancier et ancien ministre Cheikh Hamidou Kane, décédé samedi soir à Dakar, à l'âge de 98 ans.

Le chef de l'État a fait part de sa "profonde tristesse", dans un message posté sur page Facebook. Avec son célèbre roman "L'Aventure ambiguë", publié en 1961 (Éditions Julliard, Présence africaine), "il a donné à des générations d'Africains les mots pour penser une question qui nous habite encore, celle de s'ouvrir au savoir du monde sans rien perdre de ce que nous sommes", a témoigné Bassirou Diomaye Faye.

Il a rendu hommage à Cheikh Hamidou Kane pour le "dévouement" à son pays et estime que "son oeuvre appartient désormais au patrimoine de notre nation et de toute l'Afrique".

"À sa famille, à ses proches et au monde des lettres j'adresse, au nom de la nation et en mon nom personnel, mes condoléances les plus attristées. Qu'Allah lui accorde Sa miséricorde et l'accueille en Son paradis", ajoute Bassirou Diomaye Faye.

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Le philosophe, écrivain et ancien ministre (Culture) Abdoulaye Elimane Kane déplore "la grande perte" du "patriarche" de sa famille.

"C'est une grande perte pour notre famille, car il était notre patriarche et notre guide. Nous avons aussi perdu un intellectuel accompli. Le Sénégal et l'Afrique ont perdu un homme engagé pour le développement et l'équité", a réagi M. Kane, cousin du défunt.

"Il nous laisse un legs majeur, qui continuera d'éclairer notre réflexion"

Cheikh Hamidou Kane a cherché, dans l'exercice de ses fonctions au Sénégal et à l'étranger, à "alléger la souffrance des populations" et à "promouvoir la connaissance et la solidarité", a-t-il dit.

"Nous remercions le Bon Dieu, le Sénégal et l'Afrique de nous l'avoir donné, d'avoir vécu à ses côtés et de nous être inspirés de ses idées et de ses actions", a ajouté Abdoulaye Elimane Kane dans un entretien téléphonique avec l'APS.

L'ancien président sénégalais, Macky Sall, a salué, sur sa page Facebook, la mémoire de Cheikh Hamidou Kane, "écrivain de talent et grande figure intellectuelle du Sénégal et de l'Afrique". "Avec 'L'Aventure ambiguë', il nous laisse un legs majeur, qui continuera d'éclairer notre réflexion sur l'identité, la culture et notre rapport au monde. Son parcours au service de l'État et son engagement intellectuel resteront également gravés dans notre mémoire collective", a-t-il écrit.

"Nous avons appris avec une profonde tristesse le rappel à Allah de l'écrivain et homme politique Cheikh Hamidou Kane [...] Avec lui s'éteint une voix majeure de notre littérature et de notre pensée. Qu'Allah, dans Son infinie miséricorde, l'accueille en Son paradis et l'honore", a réagi le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko.

Cheikh Hamidou Kane est une figure de premier plan de la littérature africaine et mondiale de langue française. "L'Aventure ambiguë", son récit publié en 1961 et traduit dans plusieurs langues, a été récompensé du Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1962. Le livre est aujourd'hui enseigné dans les collèges, les lycées et les universités de nombreux pays.

Cheikh Hamidou Kane, homme politique et haut fonctionnaire, a exercé d'importantes fonctions gouvernementales. Ministre du Développement industriel et de l'Artisanat, il a aussi dirigé le ministère du Plan et de la Coopération.

L'Université numérique porte son nom

Quasi centenaire, il laisse aussi à la postérité "Les Gardiens du temple" (Éditions Stock, 1995). Cet ouvrage évoque les traditions et les progrès d'un jeune pays indépendant d'Afrique, déchiré entre l'affirmation de soi et l'influence occidentale.

L'Université numérique (d'abord dénommée Université virtuelle du Sénégal) porte, à l'initiative du président Macky Sall (2012-2024), son nom depuis le 18 janvier 2023.

Cheikh Hamidou Kane est né le 2 avril 1928 à Matam (nord-est du Sénégal). Il intègre le lycée Van-Vollenhoven (actuel lycée Lamine-Guèye) de Dakar, où il obtient le baccalauréat. En 1951, il s'inscrit à l'Institut des hautes études de Dakar pour des études de droit et de lettres. L'année suivante, Cheikh Hamidou Kane est admis à la Sorbonne, à Paris, où il obtient une licence en droit et une autre en philosophie.

En septembre 1956, il est diplômé de l'École nationale de la France d'Outre-mer et occupe ensuite de hautes fonctions administratives et politiques : gouverneur de Thiès (ouest), haut-commissaire général au Plan (1961) et ministre du Plan en 1962. Il quitte ce gouvernement lors de la crise politique de décembre 1962 entre le présent de la République, Léopold Sédar Senghor (1906-2001) et le président du Conseil de gouvernement Mamadou Dia (1910-2009).

Il est ensuite directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à Lagos et Abidjan, puis vice-président du Centre de recherches pour le développement international, à Ottawa. À son retour au Sénégal, il est nommé directeur de Dakar-Marine et devient actif au sein de l'ONG Enda Tiers-monde.

Cheikh Hamidou Kane revient dans le gouvernement, au poste de ministre du Développement industriel, puis du Plan et de la Coopération jusqu'en 1988.