Sénégal: Éducation - Le daara Aïcha Oumoul Mouminine célèbre 30 ans d'engagement dans la formation

Dakar, 4 oct (APS) - Le daara Aïcha Oumoul Mouminine, fondé par Adja Binta Thiaw, a célébré samedi, à Dakar, ses trente ans d'engagement dans l'éducation coranique et la formation des jeunes filles, une cérémonie marquée par la remise de diplômes à 168 filles de la 28e promotion ayant mémorisé le coran de la 28e promotion.

L'esplanade du Stade Léopold Sédar Senghor a abrité cette cérémonie de remise de diplômes de ces jeunes filles, qui viennent d'achever leur parcours de mémorisation du Coran.

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a assisté à l'événement.

Depuis sa création, le daara Oumoul Mouminine affirme avoir formé un peu plus de 2.000 personnes, à travers un modèle associant mémorisation du Coran, enseignement franco-arabe et formation académique.

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"Quand tu éduques bien un homme, tu n'as éduqué qu'une seule personne. Mais quand tu éduques une femme, tu éduques toute la société", a déclaré la fondatrice du daara, Adja Binta Thiaw, insistant sur la nécessité d'enseigner aux femmes la religion et des valeurs.

Selon elle, l'éducation des jeunes filles contribue ainsi à renforcer la communauté, soulignant que la femme a été choisie par Dieu pour donner la vie.

Moustapha Guirassy a félicité Mme Thiaw pour le choix du thème consacré à l'entrepreneuriat, estimant que "le Coran doit être le Coran du développement", permettant d'explorer l'espace", car, a-t-il ajouté, l'islam doit également permettre "d'élever" les individus.

Mamadou Tanou Diallo, responsable de la classe de CM2 de l'école franco-arabe Fatima Zahra, implantée au sein du daara, a expliqué que les apprenants sont accueillis dès l'âge de six ans pour apprendre et mémoriser le Coran avant de poursuivre leur formation dans l'enseignement franco-arabe.

L'encadrement comprend également des séances de rappel et de responsabilisation consacrées notamment au respect des parents, à la bonté et aux comportements à adopter à l'école et dans la société.

"Nous faisons en sorte que ces enfants soient les acteurs de leur propre éducation, de leur propre avenir", a dit M. Diallo.

Il a toutefois souligné les défis auxquels le daara est confronté, notamment en matière d'infrastructures, d'alimentation et de restauration, alors que l'établissement accueille plus de 1.000 pensionnaires.

Il a appelé l'État à accompagner davantage les daaras, estimant que leur mission éducative participe également à "l'effort national de formation".

Créé en 1996 par Adja Binta Thiaw, le daara Aïcha Oumoul Mouminine s'est progressivement développé avec l'ouverture d'une école primaire en 2001, d'un collège en 2011 et d'un lycée en 2014.

Présentée comme une figure de l'éducation coranique, le groupe Adja Binta Thiaw défend une pédagogie fondée sur l'éthique, la déontologie et la transmission des valeurs religieuses, tout en cherchant à adapter l'enseignement coranique aux exigences de l'éducation contemporaine.