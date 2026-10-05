Sénégal: Kaolack - Un mort et trois blessés dans l'effondrement d'un bâtiment à Tabangoye

4 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Une personne a été tuée et trois autres légèrement blessées dans l'effondrement d'un bâtiment R+2 à usage d'enseignement coranique, survenu dans la nuit de samedi à dimanche au quartier Tabangoye, dans la commune de Kaolack (centre), a appris l'APS auprès des sapeurs-pompiers.

Les secours, alertés à 23h51, se sont rendus sur les lieux où ils ont constaté l'effondrement du bâtiment, faisant trois blessés légers et une personne portée disparue, a indiqué le commandant du Groupement d'incendie et de secours (GIS) numéro 3, le lieutenant-colonel Erasme Sambou.

Les trois blessés ont été pris en charge puis évacués vers l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack tandis que la personne portée disparue a finalement été retrouvée sans vie sous les décombres.

Au total, 43 sapeurs-pompiers et 11 éléments du génie militaire ont été engagés dans les opérations. Les secours ont notamment mobilisé deux ambulances, un fourgon pompe-tonne, un véhicule de secours routier et un véhicule de sauvetage-déblaiement venu de Dakar.

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Le lieutenant-colonel Erasme Sambou a appelé les occupants de bâtiments présentant des signes de fragilité à signaler rapidement toute situation à risque afin de permettre leur évacuation.

Il a également insisté sur la nécessité de prendre des dispositions préventives pour éviter la répétition de tels accidents à Kaolack.

Lire l'article original sur APS.

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