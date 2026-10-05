Sénégal: Le gouvernement mise sur la diversification des cultures pour soutenir les revenus agricoles

Matam, 4 oct (APS) - Le gouvernement mise sur la diversification des spéculations agricoles pour permettre aux producteurs de préserver leurs revenus face au déficit pluviométrique, a déclaré, à matam (nord), le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Ba.

" Nous sommes en train d'anticiper pour qu'à la fin, le producteur puisse disposer de revenus suffisants qui lui permettent de tenir et de continuer à exercer ces activités ", a-t-il dit.

Le ministre s'exprimait, vendredi, lors d'une réunion d'un Comité régional de développement (CRD) organisé avec les producteurs et les acteurs du secteur agricole, dans le cadre de la tournée nationale consacrée au suivi de la campagne agricole 2026.

Il a expliqué que le déficit pluviométrique enregistré dans plusieurs zones du pays avait conduit l'État à privilégier une stratégie d'adaptation fondée notamment sur la diversification des cultures.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

" Nous avons diversifié pour donner non seulement du maïs, mais particulièrement du niébé dans certaines zones. Nous avons également fourni des semences de pastèque et du manioc là où c'était possible ", a-t-il indiqué.

Le maïs hybride constitue l'un des principaux leviers de cette stratégie. Des semences, des intrants et un paquet technologique seront prochainement mis à la disposition des producteurs, après la finalisation des besoins avec les organisations paysannes, a assuré le devant les producteurs.

La rencontre a également permis d'évoquer plusieurs contraintes, notamment l'accès à l'eau maîtrisée, la vétusté des aménagements, le manque de matériel agricole et les difficultés de financement.

Le ministre en charge de l'Agriculture a assuré que ces préoccupations feront l'objet d'un suivi, parallèlement aux mesures visant à améliorer la commercialisation et l'accompagnement des producteurs.