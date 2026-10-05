Cote d'Ivoire: Tchologo/Entreposage agricole - Les JE-TCH 2026 pour combattre les pertes post-récolte

Du 15 au 17 octobre, producteurs, opérateurs économiques et acteurs de la chaîne agricole se retrouvent dans le Tchologo pour promouvoir des solutions modernes de stockage et mieux valoriser les productions de la région.

Réduire les pertes post-récolte et mieux valoriser les productions agricoles. C'est l'ambition des premières Journées de l'entreposage dans la région du Tchologo (JE-TCH 2026), prévues du 15 au 17 octobre 2026 à Kong, Ouangolodougou et Ferkessédougou.

L'événement vise à renforcer les capacités des acteurs agricoles et à promouvoir des solutions modernes d'entreposage adaptées aux réalités de cette importante zone de production du Nord ivoirien. Les JE-TCH 2026 ont été o lancées le vendredi 2 octobre à Abidjan.

L'initiative est portée par Group Iso Koné International (Giki Sarl) et Gextel-CI, en partenariat technique avec l'Autorité de régulation du système de récépissés d'entreposage (Arre-CI). Elle est placée sous le thème : « Entreposage et valorisation des produits agricoles du Tchologo : de la perte post-récolte à la compétitivité numérique ».

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Pour le commissaire général des JE-TCH 2026, Ishacq Traoré, l'enjeu est de donner aux producteurs les moyens de mieux conserver leurs récoltes et d'en tirer davantage de valeur. Les journées permettront notamment de sensibiliser et de former les producteurs et leurs coopératives, de renforcer les capacités des différents acteurs et de promouvoir les magasins et entrepôts modernes ainsi que les bonnes pratiques post-récolte.

L'initiative entend également contribuer à structurer la chaîne logistique agricole, identifier les besoins en infrastructures de stockage et élaborer une feuille de route régionale sur l'entreposage.

L'objectif est, à terme, de favoriser le déploiement du système de récépissés d'entreposage (Sre) dans le Tchologo. « La réponse tient en trois mots : mieux stocker, innover et progresser », a déclaré Ishacq Traoré, insistant sur la nécessité de sécuriser les productions agricoles d'une région considérée comme l'un des principaux bassins agricoles de Côte d'Ivoire.

Durant trois jours, producteurs, opérateurs économiques, acheteurs, transporteurs, institutions financières et professionnels du stockage seront réunis autour de solutions concrètes destinées à améliorer la conservation et la valorisation des produits agricoles.

Vice-président du comité scientifique des JE-TCH 2026, Koné Aboubacar a mis en lumière l'une des principales difficultés auxquelles sont confrontés les producteurs : l'insuffisance des capacités de stockage. Cette situation les contraint souvent à écouler leurs récoltes immédiatement après la campagne, au moment où l'offre est abondante et où les prix sont généralement moins rémunérateurs.

Le développement de l'entreposage apparaît ainsi comme un levier pour permettre aux producteurs de mieux maîtriser le calendrier de commercialisation et de préserver la valeur de leurs récoltes.

Un levier pour le développement du Tchologo

Représentant le parrain des JE-TCH 2026, le maire de Ouangolodougou, Moussa Toungara, a salué une initiative en phase avec le potentiel agricole de la région. Pour lui, les infrastructures d'entreposage doivent accompagner la dynamique agricole du Tchologo et participer à l'amélioration durable des revenus des producteurs.

L'événement est placé sous le patronage du vice-Premier ministre, ministre de la Défense et président du Conseil régional du Tchologo, Téné Birahima Ouattara. Outre l'agriculture, le Tchologo dispose d'atouts miniers et logistiques importants.

Située au carrefour des corridors reliant la Côte d'Ivoire au Burkina Faso et au Mali, la région se positionne comme un espace stratégique pour le développement agro-industriel dans le Nord ivoirien.

Une dynamique soutenue notamment par l'Agro-pôle 1, le Projet de pôle agro-industriel dans le Nord de la Côte d'Ivoire (2PAI-Nord) et le projet de port sec.

Les JE-TCH 2026 entendent ainsi inscrire l'entreposage au coeur de cette transformation, en faisant du stockage non plus une simple opération logistique, mais un véritable outil de compétitivité et de création de valeur pour les producteurs du Tchologo.